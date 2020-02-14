大金空氣清淨機 守護醫病呼吸健康

國內各醫療診間及公共使用空間，每日進出人次超過萬人，讓診療人員與患者都能擁有健康安心的醫療空間也成為民間企業關注的焦點。善盡企業社會責任，代理日本大金空調的和泰大金公司多年來捐贈大金空氣清淨機給國內各大醫療院所，為醫護人員與院內病患健康把關。

和泰大金公司先後捐贈台安醫院、臺大醫院、台北榮總、台北醫學大學附設醫院各100台大金空氣清淨機，去年底也捐助空氣清淨機給位於南部地區的衛生福利部胸腔病院和CT顯影中心。衛生福利部胸腔病院是有名的胸腔專科醫院，守護醫病健康，新成立的CT顯影中心則提供加濕型的機型，讓空間保持良好濕度，維護高精密醫療設備。

「陽光、空氣、水是生存必要條件，沒有空氣，片刻無法存活。」和泰大金空調董事長蘇一仲表示，醫院診間醫生護士與病患來往聚集，更需要清淨機保護，和泰大金空調本著美好人生、祥和社會的企業願景，以種福田的善念關懷，要讓大家都健康快樂生活。

大金空氣清淨機經過專業實驗室測試，能有效除菌（諾羅、流感病毒/黴菌/大腸桿菌）、除塵（灰塵/霧霾/塵蟎/花粉/過敏原）和除臭（甲醛/菸味/廢氣/有害化學物質），PM0.3去除率高達99.97％，獨特的保濕功能更可以滋潤美肌、保護喉嚨及呼吸道。

市面上空氣清淨機種類眾多，消費者要如何選擇？專家建議消費者選購時主要觀察三個重點：（1）吸入：進氣和換氣效率（2）捕捉過濾：灰塵/雜質/細菌（3）去除異味。

大金家用空氣清淨機全系列擁有閃流除菌和空氣純淨的全功能！

大金閃流除菌空氣清淨機，從三個步驟分解有害物質：(1)強大吸力：採用前吸入口及兩側，三方吸附灰塵至過濾網上。前面下吸入口，吸入接近地板的灰塵。(2)靜電HEPA濾網：有效補集灰塵和汙染物，不易阻塞。(3)強力分解病毒異味：：此能強力分解去除空氣中的六大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒。有效去除懸浮微粒PM2.5 ( 0.1μm ~2.5μm霧霾清除率達99%)。閃流放電還可針對機器內部分解抑菌，去除集塵濾網、保濕濾網和保濕水盤的細菌；內部機器和外部空間都乾淨。

除菌除塵除臭保濕 四大功能清新空氣

頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W，「雙重閃流放電功能」超厲害，內部2倍速度分解有害氣體、異味。全機採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換。可過濾99.97％的PM0.3，及濾除細菌、流感病毒。濾網採用Lotus纖維，高度防潑水、防油，可防止髒汙堵塞，吸附力不下降。超大風量7.0 m³/分鐘，快速清淨促進空氣循環，大房間跟客廳也能快速清淨整個空間。

因應不同空間大小的需求，大金推出Mini Tower：MC55USCT、MC40USCT，迷你設計簡約美型，降低高度為50cm，寬度與深度僅有27cm，應用更多元。在4坪空間內11至15分鐘就可將空氣進行循環更新，適用於中小坪數。台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，能自動偵測環境中的PM2.5濃度，清楚顯示在運轉面板上，讓您隨時掌握居家好空氣，簡單更聰明。

Mini Tower有MCK55USCT-W（靚白）和MCK55USCT-T（紳棕）兩個機種。雙精典色、簡約美型，纖長優美的設計完美搭配多變居家風格。美肌保濕功能能夠自動調濕，或選擇你想要的濕度。保持房內空氣清淨與舒適溼度，維持肌膚水嫩光澤、預防乾燥引起的皺紋粗糙等皮膚問題，對於喉嚨跟呼吸道也有好的保健效果。

和泰大金公司強調，大金空調全機種空氣清淨機節能省電，要保持居家空氣品質清新，降低呼吸道感染疾病，建議在使用上最好24小時持續不間斷的開啟，就能有效過濾空氣中流感及病菌。