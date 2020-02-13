武漢肺炎帶動外包 Tasker出任務開工接案人數翻倍

武漢肺炎疫情嚴重影響人力市場，今年開工後正職徵才需求下降，相反的，居家隔離、防疫照護假和旅遊、服務業的無薪假，造成外包與在家接案卻逆勢上揚。擁有50萬接案人才的外包接案平台「Tasker出任務」發現，今年開工日接案會員人數較去年同期成長高達1倍，而企業外包的案件量，也較去年同期成長56%，顯示景氣前景不明，企業改以外包等彈性方式彌補企業缺乏的機能，也帶動外包與接案市場更加活絡。

根據Google Trends搜尋趨勢顯示，今年年後開工雖然求職需求增加，但是正職的徵才需求反而下降，顯示武漢肺炎疫情造成景氣前景不明，企業減緩徵才步調。但同時，企業所需要的職能轉向外包市場。

接案會員翻倍，外包量成長56%，二大因素造成外包接案市場活絡

「Tasker出任務」觀察到，今年開工後平台上外包案件量，較去年同期成長56%；而疫情延燒，上線接案會員人數，也較去年開工日成長了1倍！「Tasker出任務」營運主管Daron Hu分析，疫情的二大因素帶動了外包接案市場的熱絡：

疫情造成交通、旅遊停擺，中國產線停工，景氣前景不明，企業不敢開放過 多正職職缺，改以外包等彈性方式彌補企業缺乏之機能。 防疫照顧假、居家隔離、自主管理、旅遊業與服務業開始放無薪假，更多人才閒賦在家多出不少時間，帶動遠端工作模式興起，透過接案賺外快。

近期就有旅行社員工上線註冊「Tasker出任務」接案會員，原因是武漢肺炎造成旅行社開始休無薪假，因此希望上線接一些手工類與排版打字的案件貼補生活費。

實體零售受疫情影響嚴重，企業外包案件以網路電商成長最多

而開工後成長最多的案件量，則以「FB/IG社群經營」、「商品拍攝/包裝設計」、「網頁設計」等三大類別。Daron Hu分析，觀察最近異軍突起的案件類別，發現都是跟電商、網路相關的外包工作，由於消費者擔心武漢肺炎減少出門次數，導致店面人流變少，改上購物網站消費，業者為了生存就必須即刻轉換線上化銷售，因此急需FB/IG社群經營、商品拍攝、網頁設計等線上接單服務，外包給接案人才節省徵才和教育訓練時間，人力運用彈性大，帶動外包案件量成長56%。

以「Tasker出任務」平台上非常熱門的「SEOSOHO工作室」來說，過年後也接到一筆報價5-10萬的社群經營案件，案主評價表示「反應快、配合度高，較請專職員工經營社群更彈性也更省成本」。

為鼓勵企業善用外包獲取彈性人才，提供更多接案機會讓人才賺外快，即日起至3月15日「Tasker出任務」祭出10萬元高額總獎金，只要刊登案件即可獲得2000元現金抽獎機會，周周抽出10位幸運得主！請上Tasker出任務網站：https://www.tasker.com.tw/