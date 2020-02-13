OVO聯合 KKTV 愛奇藝 四季線上共同防疫

新冠肺炎疫情加重，民眾搶口罩響應「我OK，你先領」活動，OTT業者更共同號召民眾「少出門，多看劇」，由串流電視平台OVO聯合KKTV、愛奇藝、四季線上，呼籲大家多宅在家追劇，降低人群接觸傳染風險。同時，合推各OTT免費收視特惠組，現在購買OVO尊爵機 TV Switch，享特價再加值送KKTV、愛奇藝180天，50頻道自由選365天，或好禮三選一，藉由多元優惠，讓各消費族群減少出門、降低疫情傳播的風險。

受新冠肺炎影響，今年春節各大OTT流量較去年同期有兩成到五成不等的成長，春節後宅在家追劇、減少外出娛樂的需求更是創下流量創新高。為鼓勵觀眾「少出門、多看劇」，OVO聯合三大OTT服務推出免費收視方案，讓無論是喜愛日劇、陸劇、電影或電視頻道的消費者，都能找到適合自己的專屬優惠。

「我們呼籲民眾『少出門，多看劇』，減少疫情傳播風險與搶購口罩的需求」，OVO創辦人暨執行長吳有順表示：「感謝各大內容夥伴的支持，能在非常時期提供特別優惠，讓消費者輕鬆滿足居家影視需求！」

OVO平台內容陣營日益壯大，無論是新登場的KKTV、長銷型的愛奇藝、或廣受歡迎的四季線上頻道自由選，都擁有為數不少的支持者。如已訂閱內容消費者，OVO尊爵機 TV Switch 特價再祭出好禮三選一優惠，免費送藍牙語音遙控器、愛奇藝季卡或音樂隨行杯二代。

OVO防疫特惠，尊爵機 TV Switch 特價再送KKTV、愛奇藝180天，或50頻道自由選365天，或好禮三選一，都可直接上網選購，讓大家「少出門，多看劇」。了解詳情： https://www.ovotv.com/