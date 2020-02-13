礁溪山形閣 情人節快閃優惠5折起

西洋情人節的到來，礁溪山形閣祭出快閃優惠五折活動，讓消費者好好寵愛另一半！於2月13日及2月14日推出「情久久久」浪漫快閃優惠，凡預訂「標準雙人房」且其中任一住房客為55歲以上者，即可以5折優惠價7,999元，享受原價16,000元的一泊二食的情人節專屬配套。

礁溪山形閣表示，此專案包含2客精緻早餐及主廚無菜單料理晚餐（原價一客1,500元+10%），再加贈Grandial Sparkling wine 康蒂雅氣泡酒2杯及浪漫的情人節客房佈置，讓消費者重溫老情人之美好甜蜜的約會回憶。

情人節就該來點特別的慶祝！礁溪山形閣長期以來一直推崇「食當季」概念，嚴選宜蘭在地食材，位於頂樓的「米澤廳」擁有270度的環景落地窗，飽覽平原美景的同時邊品嚐由團隊精心嚴選的當季食材烹製的「無餐菜單精緻料理」，視覺與味覺的雙重享受讓人感受滿滿幸福感。

入夜與白晝的的蘭陽平原，別具特色的美景，值得來細細品味，於山形閣每客房內，舒適自在享受「可容納一噸水位大浴池」，或是二樓寬敞舒適的男女大眾湯，讓身心靈獲得全放鬆。

迎春夏，礁溪山形閣自3月1日至5月31日推出「春迎花漾」住房專案6,800元起，每房搭贈「初孫清酒」及精緻小酒杯。此外，凡預訂此專案還可加購主廚無菜單料理晚餐「買一送一」超值優惠（原價一客1,500元+10%）。

礁溪山形閣指出，嚴選來自山形縣承襲127多年歷史知名地酒品牌「初孫」純米酒，酒廠東北銘釀株式會社至今仍保留最傳統釀造法-生酛，完全不添任何的人工乳酸菌配上專業嫺熟的釀造技術，保留住日本清酒最原始傳統的好滋味，在日本有酒王之稱。對初孫清酒意猶未盡的客人，也可在現場以每瓶480元加購。詳情洽詢：http://yamagatakaku.com.tw/

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）