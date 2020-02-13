出遊防疫大作戰！易遊網祭出優惠與承諾3大保證

新冠肺炎病毒（COVID-19）肆虐，國人出遊意願銳減，為提升國內住房率，並以旅客健康安全為首要考量，易遊網即日起推出「安心訂房企劃」，集結超過百間以上的國內飯店，祭出5折起、免費升等、延遲退房、加人不加價等優惠內容外，2月底前加入易遊網官方LINE好友，另贈台灣訂房200元折扣碼，不限領取使用次數。此外，並協同飯店業者做好防疫措施與衛生清潔管理，共同承諾3大保證，讓旅客出遊多一層保障。

易遊網安心訂房3大保證內容，包括 ：一、飯店公共空間與客房每日定期消毒。二、飯店公共空間或客房內，提供酒精或乾洗手等消毒用品。三、指定專案於3月底前入住，可享入住前一天免費取消。

除上述基本保證外，也有不少飯店提供更嚴謹的防疫應對，像是「蘊泉庄」渡假飯店，電梯每小時會以酒精擦拭，員工和旅客進出皆會測量體溫，且23坪以上套房提供獨立式空調和暖房功能等多項防疫措施。另外，「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」全館客房使用專業消毒劑清潔傢俱、地面、浴室，酒店員工及進出館內的廠商皆要求配戴口罩與測量體溫，也備有口罩供身體有不適症狀的賓客使用等防疫配套，讓民眾入住時多一份安心。

交通方面，易遊網獨家承包的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，在疫情影響期間，兩輛列車每日都會進行全面性的消毒，包含座椅、行李架、頭墊巾、縫隙空間等，任何角落都會仔細清潔。另外，每週還會安排一次專業消毒，加強防疫效果。而車內也備有口罩、酒精、體溫計，供有需要的旅客使用。

2月20日起出發的指定商品，還可享住房免費升等、最高直升頂級套房等優惠。

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