SUBARU Forester GT Edition 正式上市

自去年底於台北車展搶先亮相後， SUBARU台灣意美汽車今日宣佈全新Forester GT Edition正式在台上市。Forester GT Edition憑藉著SUBARU全球暢銷休旅Forester與生俱來的精良產品本質，以台灣全時四輪驅動SUV銷售冠軍之姿，注入由意美汽車集團和前SUBARU全球先進設計總監小林正彥先生匠心獨具的設計，以全新前衛運動化設計的GT專屬套件，再升級支援360度環景影像系統、Apple CarPlay™ 與Android Auto™的全新觸控式智慧影音系統。Forester GT Edition以強悍的性能實力、完備的安全防護、前衛的運動化跑格及更智慧的影音連結，刻畫出SUV全新樣貌，再創品牌新高度。

Forester GT Edition注入全新時尚運動化跑格 不羈靈魂一觸即發

全新Forester GT Edition的專屬套件為意美集團與日本Giken Co. Ltd技研株式會社以及前SUBARU全球先進設計總監小林正彥先生攜手研發的成果。透過意美集團對市場需求的深度了解，結合小林正彥先生多年累積的雄厚技研經驗，量身訂做獨具市場魅力的GT專屬空力套件，包含前下擾流板、車側擾流板、車頂擾流尾翼、後下擾流板以及配有「GT」字樣且極具動感的五幅式輪圈，為Forester GT Edition注入了的時尚運動化跑格，打造不隨波逐流的不羈靈魂。

全新智慧影音系統 搭載360度環景影像系統與智慧連線雙支援

Forester GT Edition不僅外觀有型，內裝更配備全新智慧影音系統，不僅畫質精密度提升，觸控介面使用更加靈敏順暢，還可支援手機連結Apple CarPlay™與Android Auto™功能，提供消費者更快速直覺的駕馭享受。此外，在智慧影音系統的8吋螢幕上，消費者還能透過「360度環景影像系統」監測附近車流狀況，大幅減少行車或停車的駕駛盲區，讓每一趟旅程更加安心與愉悅。

Forester屢獲「安全評鑑最高車款」殊榮 極致安全與絕佳操控的硬實力

向來在「安全」評鑑中獲獎無數的Forester，也於日前2019 Euro NCAP評鑑測試中，在Small Off-Road / MPV級距獲得「安全評鑑最高車款」殊榮。而全新Forester GT Edition承襲SUBARU傲視車壇的獨家核心科技，包含「BOXER水平對臥引擎」先天低重心的沉穩操駕、「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」強悍抓地力與精準指向性，以及「SGP全球模組化底盤」巧妙融合高剛性車體、調校精良之懸吊系統的完美動態反應。而Forester 2.0i-L EyeSight及2.0i-S EyeSight車型更標配「EyeSight智能駕駛安全輔助系統」，以尖端的安全科技提供六大主動安全配備，包含ACC主動車距控制定速巡航系統(0-180公里)、LVSA前車駛離警示系統、LDW車道偏離警示系統、LSW車道偏擺警示系統、PCB預防碰撞自動煞車系統以及PCTM預防碰撞油門控制系統，打造全方位的主動安全防護。

全新Forester GT Edition可搭載於Forester全車型之上，完整豐富Forester的產品陣線，提供消費者更多元的購車選擇，並將持續捍衛SUBARU當家休旅Forester長年坐擁國內全時四輪驅動休旅車系銷售冠軍的王者地位。