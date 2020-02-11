蓮生活佛盧勝彥筆墨弘法五十年 完成第九幅巨型畫作

真佛宗創辦人蓮生活佛盧勝彥，早在60年代即以散文、詩歌、評論等活耀於台灣文壇，是當時的有名青年作家。26歲時引導他走向學佛修行之路，使他從一個暢銷文藝作家，成為華人佛教界的一代宗師、全球五百萬弟子的心靈導師。

自學佛走上修行之路之後，蓮生活佛的寫作風格開始轉變，以勸善向佛、提昇人們心靈為主，也因此成為享譽國際的暢銷作家，他的「盧勝彥文集」系列作品，至今已出版多達至第275冊的《解脫道口訣》，並有繁體中文、簡體中文、英文、法文、越南文、印尼文等多國語言版本，以及國語、台語、粵語的中文有聲書，在「真佛般若藏」網站上，為全球善信提供免費的閱聽服務。

除了寫作著書，蓮生活佛也嘗試透過繪畫弘揚佛法。50歲開始學習水墨畫，由活佛的弟子──嶺南派國畫大師朱慕蘭女士指導繪畫技巧後，便逐漸開創出中西合併的盧氏畫風，在海內外舉辦過多次大小畫展，作品並入選刊登在當代美術雜誌《中國美術》，至今已出版發行了16本畫冊。

而最教人稱奇的，莫過於蓮生活佛的巨型畫作。自2012年的《幸福滿滿》後，以每年一畫的進度，陸續發表了《天地日月九富貴魚》、《仙子》、《神秘的香巴拉‧一帆風順》、《天降富貴‧隨心所悅》、《一帆風順‧滿載而歸》、《天燈》、《天天有餘》，以及2020年2月5日創作的第9幅巨型畫作──《來世願做一朵蓮‧天天有魚》，尤其是這第九幅的巨型畫作，在專注的90分鐘中創作出400×200公分的畫作，在濃淡適中層次分明的色彩上，從構圖與題跋可看出，蓮生活佛願生生世世弘揚佛法、賜福芸芸眾生的慈悲心願。想要一睹蓮生活佛的最新作品，請上「真佛般若藏」網站：www.tbboyeh.org