大葉大學傳藝學程校友畢業製作獲日本大阪國際學生創意影片競賽佳作

去年6月大葉大學傳播藝術學士學位學程畢業的陳昕妤、蔡維倫、王映婷、陳冠伶、朱柏境、陳鈺婷、劉家睿、傅承漢、蘇揚凱、張崴傑、聶家辰，畢業作品「54321」繼畢業展時榮獲2019放視大賞數位影音組銅獎後，再傳回好消息，獲2019 ISCA日本大阪國際學生創意影片競賽佳作。

擔任導演的陳昕妤表示，大學期間她一直對拍片很感興趣，「54321」是她和同學共同拍攝的畢業製作影片，畢業後投到日本參賽，很開心能獲得日本大阪國際學生創意影片競賽佳作，到日本出席頒獎典禮看到來自不同國家的精彩作品，得到許多啟發。陳昕妤指出，「54321」的故事主角是一名渴望有歸屬的流浪漢和一個想流浪的女孩，他們跨年夜在電話亭旁邊相遇，彼此的互動讓兩個人都更真實去面對自己，原本內心跨不過的點，也隨著跨年倒數慢慢淡去，讓他們明白不管多麼糟糕的人生，都可以重新開始。影片最後是開放式結局，流浪漢與少女各自展開下一步，但沒有交代他們的新目標是什麼，觀眾可以自由想像。

陳昕妤回憶說，大家花費很多時間做畢業製作，結果製作中途發表時，被評價為很差，當時覺得非常難過，但組員們並沒有因此氣餒，繼續克服困難，一點一滴修改作品，感謝所有參與畢業製作的夥伴，一起堅持到最後，完成「54321」影片，也謝謝大葉大學提供給他們的養分，王漢銘老師、莫勤治老師的指導，讓他們能獲得國際獎項肯定。