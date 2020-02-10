彰化市長林世賢參觀藝術家林順孝西畫創作展

有的人用繪畫記錄生命的一切，但天文藝術家林順孝，將傳統浪漫主義藝術家眼中的自然充滿靈性與精神的自然，予以重新詮釋，重行賦予一個新時代的面貌與意義。彰化市長林世賢日前特地前往彰化藝術館（彰化市中山路2段542號）參觀天文藝術家林順孝星際的作品。該展至2月23日止，2月27日起移師新北市藝文中心第一展覽室展出。

林順孝二十年如一日，從早期繪作的寫實風景畫到近期類似星際的浩瀚抽象，歷程上經驗了多年苦心轉折，推展，在創作技法上，作者將西方抽象表現主義之行動繪畫，內化轉換為一種深具東方人文特質的韻律與抒情氣象，並融合各項特殊法，藉由顏料流動相濡，色彩互溶，流賦出大氣氛圍與交融色韻，表現一種超越視覺表象，形而上的詩情美感；並創新以一種氣化造型語彙呈現其個人獨特原創風格，呈現令人耳目一新，充滿光明、希望以及靈性的歡愉。所以畫作的色彩不止於視覺，從知覺、感情而到記憶、思想、意志、象徵等都對最後的色調產生極為關鍵的影響，即由對色彩的經驗積累而變成對色彩的心理規範, 其反應與變化是極為複雜的。

此次創作展覽以壓克力媒材為主，作品從5號小品系列至300號三聯畫大型平面創作，呈現多元性展示，可讓觀賞民眾感受小品精緻之美及大型作品大氣壯闊氛圍，並多元呈現其近年創作風格。洽詢電話：0936-315609。