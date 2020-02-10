隆乳致癌惹爭議？　Motiva成全球醫界討論焦點

許多女性為追求完美曲線，選擇隆乳手術讓胸型更豐滿，但植入假體可能引發莢膜攣縮，日前新聞更爆出隆乳可能導致致癌危機，促使全球醫學界積極尋找替代方案。2019年經台灣衛生署核可的新型假體「Motiva波力媚」（坊間俗稱「魔滴」），具備更高的人體相容性及安全性，成為全球醫界討論焦點。

隆乳假體表面材質成致癌關鍵因素

根據國際美容整形醫學會（ISAPS）數據顯示，2018年全球進行隆乳手術人口高達167萬。因應蓬勃發展的市場需求，隆乳技術及假體不斷改良，卻也衍生出新的問題。

整形外科陳振坤醫師表示，除了自體脂肪，過去隆乳假體依表面材質可分為「光滑面」及「絨面」。由於光滑面植入體內容易滑動，時常造成莢膜攣縮變成「石頭奶」，導致隆乳後再次手術取出莢膜的機率提昇。醫界因此開始大量採用絨面假體，增加摩擦則不易滑動。

「但絨面在體內長期摩擦容易造成表面粗顆粒脫落，可能引發免疫反應。2011年美國食品藥品管理局（FDA）證實絨面假體將引發淋巴瘤（BIA-ALCL）。」陳振坤進一步指出，「淋巴瘤的關鍵成因來自假體表面材質，台灣也已全面禁止使用絨面假體。」

全球醫界尋找安全解方

而美國製造的新一代矽膠假體 Motiva（魔滴）成為醫界討論焦點原因在於，高延展性加上奈米絲綢膜的表面材質，在體內不易滑動，又可避免粗顆粒摩擦，可降低莢膜攣縮及致癌風險，安全性讓歐洲、日本、韓國等地都已普遍啟用。

手術必定伴隨風險，陳振坤呼籲愛美女性進行隆乳手術前，務必深度諮詢專業醫師，評估個人體況及需求，選擇口碑良好、經驗豐富的手術團隊，才能降低風險或後遺症。

陳振坤專欄：http://drcck.com/