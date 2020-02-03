宇宙貓KURORO耍萌 大魯閣湳雅廣場來客量開紅盤

武漢肺炎不斷升高抗疫氛圍，讓農曆新年期間各大百貨、賣場、商城業績都重挫。大魯閣湳雅廣場在農曆新年期間化身太空航站，來客量較去年同期微幅成長5%~10%，以氣墊樂園+主題餐廳的形式，吸引大小朋友與宇宙貓KURORO前往共享親子時光，是少數逆勢成長的商場。

大魯閣湳雅廣場店店長許耀懋表示，大魯閣走小型商場模式，為與新竹巨城等大型百貨公司爭客源，必需祭出殺手鐧，便以主題肖像蛋黃哥作爲焦點，開幕時有效吸引人潮，這次還獲得台灣原創肖像公司的支持，以太空貓KURORO作爲快閃主題。許店長說，因附近有大潤發賣場，消費群固定，加上竹北區年輕小家庭居多，所以該店以「新竹孩子的主場」為定位，標榜親子的友善消費環境，再滿灌寓教於樂的元素，很受竹科親子族群青睞。

主題肖像的引爆點是率先於1月10日開幕的宇宙喵樂園亞洲巡迴新竹站，包含宇宙太空站巨無霸溜滑梯、裘莉皇宮球池、喵星基地大型彈跳床、KURORO火箭升空飛行體驗等大型氣墊遊樂設施，還有肖像打卡區及周邊商品販售，活動將因好評延長到第二季。

相關主題的快閃餐廳—宇宙漢堡堡太空餐廳KURORO SUPER CAN（罐罐號）於1月22日開幕，邀請具有豐富的建築及餐飲業務經驗的昌鑫建設跨刀打造。情境式體驗是又一賣點：由一樓點餐櫃檯化身星際候機室，點餐後給予登機證，消費者可以走上時光隧道樓梯，進入宇宙戰艦罐罐號 的太空餐廳用餐，還可以觀賞KURORO的動畫故事。故事敘述KURRORO 在太空發現了迷失的漢堡君，幫助他找到回家之路，他們通過時空隧道來到漢堡君的家—漢堡星球，發現漢堡很好吃，之後回到台灣就開起漢堡店。

為了讓來客放心安心大膽地玩，許店長表示，湳雅店配合一階段防疫政策，於農曆新年期間全體員工嚴格實施量體溫與主要出入口的消毒工作，且有2003年SARS經驗，這次消費者自我保護意識抬頭，來客有逾7成都會主動戴口罩。以棒球壘球打擊場起家的大魯閣，是台灣最具規模的運動集團，設有籃球場、棒壘球場、卡丁車場、保齡球場、遊戯愛樂園等，員工年輕有活力，擅於多元化的工作角色。湳雅廣場地理位置優越，從竹北68快速道路出口只要六分鐘即達，且停車位充足。

鑒於目前大型百貨公司的形式相當制式化，大魯閣希望能以有特色的小型商場在業界立足，如果KURORO模式成功，未來亦可望複製到大魯閣其他營業場所，把歡樂氛圍向各城鄉擴散，造福更多中產小家庭。