LUXGEN新春報喜「新有所屬特仕版」高達12萬元專屬優惠

LUXGEN喜迎新春好彩頭，特別推出「新有所屬特仕版」優惠專案：凡於2/1(六)至2/27(四)止，入主LUXGEN U6 、S5 GT車系，即享價值5萬元起升級優惠、新春購車金2萬元、舊換新再享5萬元，優惠最高12萬元起，另外再提供萬元紅利金，交車再送6年6大系統及前瞻系統不限里程延長保固，LUXGEN新春回饋大方送，入手新車絕對非LUXGEN莫屬。

以5＋X休旅新物種之姿襲捲市場的LUXGEN URX，開春火力依然旺盛，凡於2/1至2/27下訂者即可享有多項購車優惠，包含：3萬元紅利金、MAXPRO全車隔熱紙、ADAS智駕版以上車款免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門，再加贈牌照稅、燃料稅及新車領牌規費，同時搭配政府舊換新5萬元不必等多項優惠，喜愛URX的的準車主們請即刻入手，為新春添喜再開紅盤。

除上述優惠外，於2/1至2/27入主LUXGEN M7頂級旗艦七人座，除享紅利金2萬元、新春購車金2萬元，還可再升級專屬守護套件，搭配政府舊換新5萬元不必等，交車再送6年6大系統及前瞻系統不限里程延長；為家人挑選一部專屬座駕，非LUXGEN新車莫屬，新春開喜LUXGEN以最優惠、最喜慶的價格回饋消費者，讓準車主們輕鬆享有更優質的行車生活！欲知更多優惠詳情或其它購車資訊，歡迎請至LUXGEN官方網站查詢。