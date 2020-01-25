台中南天宮新春贈龍銀 信眾大排長龍搶領

台中南天宮於大年初一及初二送龍銀，大年初一當天即有眾多信眾排隊搶領，形成一條長長人龍。拔得頭籌的信眾更在除夕夜即前往台中南天宮搶排，幸運且興奮的由南天宮主委吳光雄手中領到第一個龍銀。該龍銀共將贈送1萬個，贈完為止。

台中南天宮每年限量的龍銀(帝錢)，皆吸引眾多民眾擠爆排隊領取，讓關聖帝君賜予力量，來年好運不斷。除此之外，更備有1萬顆素粽供善信「解結頭」，把過去不好的解開;並邀請法師現場加持「鑽轎下」、「七星渡限橋」，及「安燈」、「安斗」、「補財庫」、「求發財金」等，祈求心神安定、平安，並於大年初四補財庫迎財神。

台中南天宮「鼠來富春節」活動如下:大年初一、初二早上10點發贈龍銀(帝錢);初一至初五素粽「解結頭」，「鑽轎腳」祈求前途光明、事業順利。大年初三 於新時代、秀泰、中友「發10元錢母」。大年初四接財神，補財庫最靈驗。正月初九天公生、正月十三 「關聖帝君飛昇」，祈安禮斗法會，備湯圓吃平安。正月十五 「上元天官大帝聖誕」補財庫，元宵節聯歡晚會，摸彩活動，人人有獎。正月廿三制煞法會，制歲破、五鬼、天狗、白虎等，聘請高功法師主持制煞法會，在新春年頭，就把不好煞氣化掉，讓您整年平安順利。

「新年發財」，民間習俗，去廟裡求發財金、領錢母，把「招財錢母」留著，就能錢滾錢。因此，民眾希望將發財金放在手提包或皮夾裡，可帶來一整年發財的好運。往年過年大年初一，眾多信徒擠進南天宮參拜、借發財金，據統計，光是過年初一到十五，南天宮借出發財金高達數百萬元。主委吳光雄表示：「光是發財金，每年求取人數破萬。讓人意外的是，超過七成是年輕人，顛覆一般人印象。」

欲詳知台中東區南天宮新春活動訊息，可至官方網站：www.tcntg.org.tw。

台中南天宮官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/tcntg/ 。

地址:台中市東區自由路三段309號。

服務電話:04-22111281。