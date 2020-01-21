「未來已來」能量紓壓 一生受用全家受惠

當你看待世界的角度改變了，生命就有不同的收獲!彩智國際三年來力推能量紓壓課程「未來已來」，為期兩天。豐富的課程內容，採快速、直達的方式，提供給大眾核心教學，彩智國際強調，學完這套「能量紓壓」技能，一生受用，全家受惠！

這個摸不著、看不到的「能量紓壓」，為何讓人這麼著迷? 彩智國際表示，每個人體內都有著強大的能量，課堂上教你如何活化，分享及體驗能量共挀的神奇，另外，也有機會體驗「付出的回流到自己身上來」的宇宙法則。能量紓壓，倡導健康無價、家庭幸福無價、自我價值無價！

此外，還有一個意想不到的無價，那就是逆生長了。人的身心活化與健康，細胞活化，人也就隨之變得更健康、變年輕了。「未來已來」能量紓壓課程，快速、直達、安全、輕鬆外，省時、省力也省錢。能量紓壓的威力超越你的想像！彩智國際說明，其中的奧妙就在於心法 + 技法，只要你渴望自己或家人健康，不論你有多大年齡，有沒有基礎，歡迎來取這本「愛的健康存摺」。

「未來已來」能量紓壓課程，將在109年2月22日至23日開課，為了回饋大眾，促進國人身心健康及家庭幸福圓滿，特別推出超低優惠價，而且還送給你一個大的「新年禮物」，為期兩天的課程「一人報名，全家受用」，名額只有30個，額滿截止。

超級幸運的你，希望在2020年能徹底實現身心健康，家庭幸福，自我價值提升!

彩智國際聯絡電話(02)77253799