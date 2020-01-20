2020全國汽車防治污染前瞻新藍海系列~移動空污汽車排放治理改善應用技術高峰會3/6日舉辦
擬邀指導：行政院環保署、交通部、經濟部車安中心、車研中心、 (擬邀相關部會中)
合辦單位：中華民國汽車保養商業同業公會全國聯合會
協辦單位：宏誠動力科技有限公司、友筌科技實業、汽保全聯會縣市保養廠及汽車運輸公司
承辦執行：旺旺中時媒體集團 工商時報
報名網址：(旺旺中時媒體集團工商時報官網報名) https://reurl.cc/Qpv4dp
洽詢電話：0910-013358
舉辦地點：台北市萬華區艋舺大道303號二樓會議廳(旺旺中時媒體集團總部)
活動時間：109年03月06日(週五)下午 13:30 ~ 17:00
承辦執行：工商時報 專案經理兼督導 嚴強國 0910-013358 e-mail:yen1125116@gmail.com
交通資訊與地圖：https://reurl.cc/nV8Z9v
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2020全國汽車防治污染前瞻新藍海系列~移動空污汽車排放治理改善應用技術高峰會
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時間
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內容
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主講人
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12:45~13:10
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來賓\貴賓報到
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產官學研
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13:10~13:15
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開場儀式(開場音樂30秒)
|司儀兼主持 (工商 吳錦珠)
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13:15~13:25
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主持人介紹
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13:25~13:30
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貴賓致詞
|全聯會理事長\部會官員
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13:30~13:40
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產官學研貴賓\專題發表人拍大合照
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媒體拍照\採編
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(下午場次)專題發表系列時間 (展攤)
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13:40~13:20
|移動空污汽機車輛排放改善應用技術前瞻之道
|南開科技大學機械工程系
榮譽教授黃靖雄
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13:20~14:00
|減排防治改善空污環保提升動力技術方針新科技
|宏誠動力科技總經理唐紀雲
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(產、官、學、研 公眾議題論壇時間)
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時間
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公眾論壇研討議題
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主持人\與談人
(待邀環保交通專家或由本報總編)
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14:10~16:15
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主持人\貴賓介紹\大合照
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媒體拍照\採編
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14:15~16:30
|一、汽車移動污染源防治應用技術改善新策略方案
二、推動新舊車輛防制標準化營造保檢合一新制理
三、維護汽車保養服務與發展認證制度共創新商模
四、探討車輛耗能政策標定符合ESCO能源新策略
|行政院環保署 空保處
交通部監理科官員與會
經濟部能源局
中華民國汽保公會全聯會理事長蔡見喜
宏誠動力科技 總經理唐紀雲
南開科大機械工程系榮譽教授黃靖雄
保留邀請環工學術研究單位
財團法人車輛研究中心(或車安中心)全聯會常務理監事一席(理事長推薦)
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16:30~16:50
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綜合結論\Q&A
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主持人 總評
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16:50~17:00
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歸賦
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採編全國論壇專刊