2020全國汽車防治污染前瞻新藍海系列~移動空污汽車排放治理改善應用技術高峰會3/6日舉辦

文 黃志方
移動空污汽車排放治理改善應用技術高峰會3/6日舉辦
移動空污汽車排放治理改善應用技術高峰會3/6日舉辦

擬邀指導：行政院環保署、交通部、經濟部車安中心、車研中心、 (擬邀相關部會中)

合辦單位：中華民國汽車保養商業同業公會全國聯合會

協辦單位：宏誠動力科技有限公司、友筌科技實業、汽保全聯會縣市保養廠及汽車運輸公司

承辦執行：旺旺中時媒體集團 工商時報

報名網址：(旺旺中時媒體集團工商時報官網報名) https://reurl.cc/Qpv4dp

洽詢電話：0910-013358

舉辦地點：台北市萬華區艋舺大道303號二樓會議廳(旺旺中時媒體集團總部)

活動時間：109年03月06日(週五)下午 13:30 ~ 17:00

承辦執行：工商時報 專案經理兼督導 嚴強國  0910-013358  e-mail:yen1125116@gmail.com

交通資訊與地圖：https://reurl.cc/nV8Z9v

2020全國汽車防治污染前瞻新藍海系列~移動空污汽車排放治理改善應用技術高峰會

時間

內容

主講人

12:45~13:10

來賓\貴賓報到

 產官學研

13:10~13:15

開場儀式(開場音樂30秒)

 司儀兼主持 (工商 吳錦珠)

13:15~13:25

主持人介紹

13:25~13:30

貴賓致詞

 全聯會理事長\部會官員

13:30~13:40

產官學研貴賓\專題發表人拍大合照

媒體拍照\採編

(下午場次)專題發表系列時間  (展攤)

13:40~13:20

 移動空污汽機車輛排放改善應用技術前瞻之道 南開科技大學機械工程系
榮譽教授黃靖雄

13:20~14:00

 減排防治改善空污環保提升動力技術方針新科技 宏誠動力科技總經理唐紀雲

(產、官、學、研 公眾議題論壇時間)

時間

公眾論壇研討議題

主持人\與談人

(待邀環保交通專家或由本報總編)

14:10~16:15

主持人\貴賓介紹\大合照

媒體拍照\採編

14:15~16:30

 一、汽車移動污染源防治應用技術改善新策略方案

二、推動新舊車輛防制標準化營造保檢合一新制理

三、維護汽車保養服務與發展認證制度共創新商模

四、探討車輛耗能政策標定符合ESCO能源新策略

 行政院環保署 空保處
交通部監理科官員與會
經濟部能源局
中華民國汽保公會全聯會理事長蔡見喜
宏誠動力科技 總經理唐紀雲
南開科大機械工程系榮譽教授黃靖雄
保留邀請環工學術研究單位
財團法人車輛研究中心(或車安中心)全聯會常務理監事一席(理事長推薦)

16:30~16:50

綜合結論\Q&A

 主持人 總評

16:50~17:00

歸賦

採編全國論壇專刊
文 黃志方

工商時報

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