超暖心!台中市互惠愛心關懷協會「寒冬送暖」活動嘉惠大甲區里民

甫於2019年10月立案成立的「台中市互惠愛心關懷協會」，熱心公益不落人後，1月19日於日南慈德宮舉辦「歲末年終寒冬送暖活動」，共計發放包含棉被、鹽、沙拉油等物資160份，嘉惠大甲區溪北9里里民。

該寒冬送暖活動由台中市大甲區公所指導，台中市互惠愛心關懷協會主辦，日月集團、互利國際、寶燕窩公司協辦。活動當天除協會理事長葉庠義率協會會員及眾多義工於現場協助物資發放事宜之外，台中市議員李榮鴻、大甲區區長顏金源、各里里長、大甲區獅子會眾會員及台中市政府警察局眾警察義工亦出席現場協助，在寒冬中，讓眾多里民感受到人間的溫暖。

台中市互惠愛心關懷協會理事長葉庠義表示，在協會成立之前，所有會員及眾多熱心公益的企業對於愛心捐助活動即從未缺席，因有這樣的共識，因此決定成立協會，讓公益得以更加發揮。該協會除了日後將每年舉辦的寒冬送暖物資捐助活動之外，亦規劃每年至少舉辦2至3次的公益活動。葉庠義表示，因協會甫成立，雖人力有限，但熱心公益的愛心無限。該協會結合了眾多事業有成、想積極回饋社會的企業及企業家，目前的愛心捐助雖以大甲區溪北9里為主，但之後計劃會將範圍擴展至大安區、外埔區等區域，甚至將來，整個大台中地區都是該協會公益活動想擴及的領域及區塊。