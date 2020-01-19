獅子會總監蕭文龍請吃排餐快樂學習國際禮儀規範

富偉科技集團總裁同時也是國際獅子會300-C3區2015-2016總監蕭文龍，因有感於現在與各國人士接觸機會越來越多，學習通曉國際禮儀可說是國人培養國際化素養的必修課程，也可避免生活互動中造成無謂的誤會與尷尬，同時可提升品德素養，為了推廣從小學習國際禮儀規範，17日特在彰化縣埔心鄉明聖國小舉辦「國際禮儀規範宣導」，當天邀請到何永山講師針對飲食、餐桌等國際禮儀規範以活潑生動的方式對該校學生進行教學解說，這場宣導活動也是繼日前在彰化縣社頭清水國小、二林喜樂保育院後所舉辦的第3場「國際禮儀規範宣導」。

該宣導活動是由國際獅子會300-C3區2015-2016總監蕭文龍、2015-2016會長聯誼會、富偉獅子會、富偉科技集團共同主辦，同時為了讓理論與實務能實際結合，會後並慷慨招待全校約250位師生與蒞場貴賓在校一起享用排餐，學習優雅合宜的飲食禮節。當天，明聖國小特地安排該校學生音樂社團進行精彩的直笛與陶笛現場演奏為該活動熱鬧開場，明聖國小校長葉振彰、家長會會長盧宗閔也特別親自到場關心及共同參與學生們的國際禮儀規範學習課程。

國際獅子會300-C3區2015-2016總監蕭文龍表示，有「禮」走遍天下，禮儀是人與人之間的相處之本與基本尊重，也是展現個人品德涵養的重要依據，尤其在面對全球國際化發展的時代潮流，學會熟悉國際禮儀不僅可讓自己的生活品德素養與層次獲得提升，更是融入國際化社會的重要敲門磚，他並鼓勵學生們除了學習學校課業外，也要多學習生活常識、禮儀，讓自己更具有國際觀。

明聖國小校長葉振彰說，小學生的生活禮儀是需要教導、學習的，但「國際禮儀」在小學教學內容中是較難以正式學習到的，透過此次的「國際禮儀規範宣導」不僅可讓學生們「知書達禮，行為合宜」，也可更了解人與人之間應有的相處禮儀，尤其，用餐時是最能觀察出個人生活品德與素養程度的最佳時刻，對於學生們日後生活素養與禮儀養成有很大的助益，非常感謝蕭文龍總監的善行義舉及對未來主人翁教育的用心與投入。