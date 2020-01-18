林口教育基金會贈千幅春聯 盧珍真：鼓勵學子品德養成

「財團法人林口教育基金會」1/18在竹林山觀音寺鶴齡交誼中心送出200個百元紅包，書法家現場揮毫的金鼠年春聯至少送出千幅，前來感受春節氣氛的民眾不乏眾多外縣市觀光客，書法大師更是「即興發揮」，為每一位來排隊的民眾寫出融入鼠年意義的春聯，而且千幅春聯全是「客製」皆無重複。

當日還頒發孝悌楷模與勵學獎助學金、書法比賽優勝獎金、林口分局員警子女獎學金、林口圖書館購書基金，還發出鼓勵學子多元發展的特殊才藝優異獎勵金，授獎人數達百人，新北市副市長謝政達也特地前來為學子頒獎。謝政達特地代表新北市政府肯定基金會對於林口在地福利照顧周到，對年輕學子有正面的鼓勵，也能凝聚林口年輕人的團結力量。

盧珍真：繼續當林口「永遠的義工」

「春聯書法比賽」有多名在地學子參賽，學生家長許小姐與謝小姐都讓就讀小六的女兒參賽，她們表示孩子平時面臨課業壓力，但仍將書法當成修身養性的志趣，並從中獲得成就感，將書法藝術的觀念心法融入生活，面對各種挑戰時更加從容不迫。林口教育基金會董事長盧珍真表示，台灣邁入多元化社會，但學子課業壓力更甚於三十多年前，常看到父母盯小孩要「贏在起跑點」，但她認為應該以品德養成做為教育初衷，因此成立孝悌楷模與勵學獎助學金時，只要孝順父母、努力向上，都具備申請資格，並不特別限制學業成績，也特別為具備特殊才藝的學子設立獎勵金，藉此鼓勵才藝優秀的孩子，找到一片天。盧珍真在林口區有極大的聚眾號召力，因而退休後仍會繼續當林口「永遠的義工」，基金會表示：「珍真姐永遠是靈魂人物，只要有她在，會務就會蓬勃發展。」

110年度孝悌楷模與勵學獎助學金開始申請

「財團法人林口教育基金會」自90年成立後，對於林口區學子的教育、才藝、品德推廣有眾多實質貢獻，受惠學子計有數百人。送春聯、發紅包不只是林口區最令人耳熟能詳的活動，且年年都有數以百計的外縣市民眾慕名而來共襄盛舉。有意申請新學年度孝悌楷模與勵學獎助學金的學子，或有意協助學生申請的教師，可密切注意新北市立林口國民中學網站的公告訊息https://www.lkjh.ntpc.edu.tw/。