橡塑膠產業2020年首發團 挺進中東海灣市場

沙烏地橡塑膠暨印刷包裝展（Saudi PPP）為中東海灣地區橡塑膠產業大型專業展，為協助臺灣橡塑膠業者爭取商機，在經濟部國際貿易局支持下，由外貿協會籌組之參展團，2020年首發挺進中東海灣市場。

Saudi PPP展於1月13日在沙京利雅德國際會展中心（Riyadh International Convention & Exhibition Center, RICCI）隆重登場，並一連展出4天至1月16日。該展在沙國政府支持下，持續推動獎勵措施建立穩固基礎以強化石化產業，該展也是推廣橡塑膠產業的主要貿易平台，並成為沙國重要的經貿活動，在首都利雅德與西部港都城市吉達隔年輪流舉辦，今年的利雅德展已邁入第17屆舉辦。

外貿協會表示，該展秉持「創新思維、突破障礙、推動經濟成長」的主軸，戮力推廣永續發展概念，透過善用地球自然資源，來維護環境以持續發展產業。本屆橡塑膠展結合印刷與包裝展聯合展出，共使用4個場館，其中1至3館展出橡塑膠品項，4館則是印刷與包裝相關產品，總面積達1萬5,000平方公尺，由來自全球25個國家，總計426家廠商參展。包括主辦國沙烏地阿拉伯SABIC及TASSNEE等當地知名企業，以及包括臺灣在內的8個國家館，估計吸引16,000位買主參訪。

該展主辦單位同時規劃舉辦3場高峰會議，主題分別為「向前邁進之沙國塑料和石化產業」、「印刷產業創新技術」及「包裝產業創新技術」，內容相當豐富精彩，包括塑料創造循環經濟、工業4.0對塑料和石化產業的影響、推動數位印刷創新設備及運用先進標籤和包裝解決方案、數位技術對包裝產業的影響和未來趨勢等。

此次臺灣館以聯合展出的方式，向來自海灣國家的國際買家，行銷臺灣優質機械及零組件以開拓市場商機，包括南部產業聚落的僑偉機械、鼎坤塑膠機械、尚宏機械、志信塑膠。中部的陸華、遠記機械、世發橡膠、游技機械、仁迴、九龍灣、振昇。北部的琮偉機械廠、鉅彥實業、長新塑膠、加勵、鑫野智動等17家廠商，向來自國際參展商及買家展示最新的產品和技術服務，行銷臺灣機械及零組件產品，包括製袋機、吹袋機、臭氧試驗機、射出機、塑膠回收機及雙螺乾造粒機等，以優質產品形象來推廣企業品牌知名度，開啟與國際和中東買主建立互惠互利的新合作夥伴關係，持續開拓海灣市場以耕耘商機。

根據財政部出口統計資料，2019年臺灣吹袋機出口沙烏地金額179萬美元，較2018年同期132萬美元成長，主要是因油價持平所帶動。而低油價、氣候危機、地緣政治等不確定風險，也可能影響經濟景氣。為避免油價暴跌，於2019年12月6日由沙烏地阿拉伯領導的石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯在維也納達成協議，透過降低生產量以降低油價變動風險，該協議自2020年1月1日起生效。該協議將支撐油價價格，市場預期若無不可抗力的事由，油價介於70美元的水平，可能延續到2020年底。

為協助機械相關業者開發國際市場，外貿協會也將於今年3月24日至26日將組團參加「越南國際包裝及食品處理展」、4月20至24日「漢諾威工業展」、5月13至15日「澳洲雪梨國家製造展暨先進製造技術展」、5月13至16日「泰國工業展」、6月18至22日「印度清奈國際工具機暨自動化設備展」、7月7至10日「越南胡志明市工具機展」及10月6至10日「日本國際橡塑膠展」，有興趣之業者可多加利用臺灣經貿網活動匯（https://events.taiwantrade.com/）查詢。