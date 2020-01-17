傅抱石傅益瑤藝術鑑藏展　受到熱烈回響

由知名書畫鑑定家葉國新博士策畫的「大道有傳—傅抱石傅益瑤藝術鑑藏展」，日前假國立中正紀念堂圓滿落幕！葉國新邀請中國近現代書畫巨擘傅抱石的女兒傅益瑤女士來台，以「跨越時空藝術鑑藏展」為題，分享她與父親交流所獲，並由國父紀念館館長梁永斐擔任引言人，葉國新博士與傅益瑤2人展開精采對談。

該座談會吸引兩岸收藏界巨擘，台灣藝術界的專家學者，包含歷史博物館館長廖新田、故宮南院處長彭子程、台灣師範大學名譽教授江明賢、台灣藝術大學美術學院院長陳眖怡、台灣藝術大學系主任李宗仁，皆蒞臨此盛會，場面熱鬧非凡。立法院院長蘇嘉全、監察院長張博雅與中正紀念堂管理處處長林進盛，透過葉國新導覽解說後，對作品進行深入淺出的討論。歷史博物館館長廖新田觀展多達6次，對展覽讚譽有嘉。

葉國新博士與傅益瑤10餘年前在英國相識，此次「鑑定師」與「藝術家」難得的合體，梁永斐館長便稱讚其有「三絕」:一、創下首次將展覽結合鑑藏與繪畫專業的創舉；二、葉國新博士與傅益瑤女士的忘年之交；三、彌足珍貴的台日友好關係。

該座談會透過傅益瑤的回憶側寫出傅抱石對藝術的執著與熟思遠慮，深度探討他的創作美學觀。傅益瑤表示，父親的創作美學與待人處事如飲水般，浸染於傅益瑤女士的生活點滴中，凡事皆有獨到堅持，從不輕易妥協，因此創作50餘年來從未聘請過助手。

葉國新博士指出，從海內外蒐羅了近百件傅氏父女佳作，其中更展出數件傅抱石從未公開過的珍品佳作。他多年來走訪各地，透過自身鑑定慧眼，所蒐集的未出世傅抱石珍品。除了作為策展人籌備展覽，他也是華人首位獲英國「藝術鑑定學」的博士，胡適手稿、周春芽青年時期的作品，經他之手，身價翻近百倍，也受到蘇富比專家一致肯定，為其開闢專場，登上當年拍賣封面，創下亮麗佳績。長期以來，他為世界各地拍賣公司、藝術機構、博物館、藝術基金、私人藏家、畫廊等單位鑑定古代／近現代之書畫作品。橫跨產學兩界，集藝術家、鑑定師、拍賣官等多重身分，並著有75萬字鉅著《墨海春秋─古今書畫藝術鑑藏研究》。

葉國新的藝術鑑定之路受到許多人的教導與提攜，如國際刑事鑑識專家李昌鈺博士、全美第二大芝加歌藝術博物館亞洲館館長汪濤博士等。李昌鈺博士對葉國新在科學儀器鑑定及文書筆跡鑑定等方面啟發良多，也成為他應用在藝術鑑定上的利器。

此次座談會，墨海樓特別製作出能即時掃描連線，觀看傅益瑤女士講解精彩作品的QRCODE的限量畫冊，並葉國新博士與傅益瑤女士共同舉行贈書儀式，贈書予宏仁集團總裁王文洋博士、台灣輸入銀行林水永主席、歷史博物館館長廖新田、故宮南院處長彭子程、與警察廣播電台台長宣介慈。

此次「傅抱石傅益瑤藝術鑑藏展」展出傅抱石的多件精華作品，亦展出傅益瑤女士多件日本本土的國寶級作品，如廣納書畫、瓷器等經典藝術創作。此次與父親創作一同陳列的方式，可清晰看見傅抱石一生所堅持的美學觀，完整透過傅益瑤繪畫傳承下來。