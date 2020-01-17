2020印尼臺灣形象展 輕時尚智慧生活館 搶攻印尼商機

印尼2.7億的龐大人口，是東南亞最大經濟體、全球穆斯林人口最多的國家，也是各大集團、外商摩肩擦踵角逐的市場。為協助臺灣業者爭取龐大商機，經濟部國際貿易局與外貿協會今（2020）年特別選在西爪哇省首府、同時也是創意之都的萬隆（Bandung），於3月26日至28日辦理臺灣形象展，將臺灣的創意及科技結合美好便利的生活帶到印尼，提高臺灣文創生活產品在當地的形象與知名度。

外貿協會表示，根據IMF預估，印尼將在2050年成為世界第四大經濟體，排名僅次於美國、中國及印度之後，在近期全球景氣受美中貿易戰、英國脫歐等因素拖累之際，2019年第三季印尼經濟成長仍能維持在5.02%的中高水準。經濟成長帶動消費力提升，零售業蒸蒸日上，如知名家具品牌IKEA 於去年底在距離雅加達1小時左右車程的茂物市（Bogor）開設了第二家通路門市，並表示將在2020年再開兩家，看好印尼的消費實力。

此外，印尼也有東南亞最大的網路族群，平價移動裝置降低網路使用門檻，加上印尼人本身花錢不手軟，喜歡話題性消費，高性價比的生活用品、小家電是網路購物主要銷售商品之一，其餘還有消費性電子與周邊商品、影音內容、鞋包服飾等。當地新興電商平台如雨後春筍竄起，各外國電商平台如JD.ID、Shopee也趨之若鶩，儘管目前印尼交易99%仍使用現金，但在去年10月新任印尼教育部長已開始在小學試行以Go-Pay繳交學雜費，數位支付對電商及消費市場進一步推升指日可待。

2020年印尼臺灣形象展將特別設置「輕時尚智慧生活館」，預計徵集自行車及運動用品、智慧家居、母嬰用品、精緻生活用品、文創科技產品、樂趣生活之廠商，1月30日前報名即有0.5 CBM展品免運費服務及一則500字產品翻譯（中/印尼文），名額有限，報名從速！