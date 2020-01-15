臺北市公共運輸處提醒：雙北市公車實施上下車刷卡 春節期間計程車依計費表收費

以前坐公車時總是要先查看車內付費顯示器燈號是上車先刷卡？還是下車才刷？搞的上下車時手忙腳亂，亦造成不必要的危險。臺北市公共運輸處表示，為了讓市民享受更優質的公車服務，也讓搭公車更安全，減少民眾不知道要上車或下車付費之困擾，自去年7月1日起雙北市公車採上下車刷卡，而且在完成下車刷卡起一小時內可享有捷運、公車及YouBike轉乘優惠，讓轉乘更輕鬆。在完成第一階段的推廣後，自2月1日起實施第二階段，如沒完成上下車刷卡，則無法享有轉乘優惠，即是無法享有後續一次捷運、公車及YouBike轉乘優惠。

雙北市公車實施上下車刷卡後，皆於上車時先付1段票之費用，上車刷卡後，驗票機將顯示扣款金額，下車刷卡時，如僅搭乘1段票，以全票為例，將顯示「謝謝，扣0元」，即表示完成上下車刷卡，不會再扣款。如搭乘2段以上，則依搭乘段數顯示完成扣款。如有轉乘需求，於下車時可在多注意驗票機顯示內容，以免影響轉乘優惠。但如果真的不小心搭車重複刷卡時，由於雙北市公車仍採段次計費，於同段次內重複刷卡不會扣款，跨段則才須多收一段費用。最後要注意的是，卡片餘額如為負值時，將無法進行交易，因此民眾乘車時應確認電子票證內有足夠餘額，否則將影響後續轉乘優惠。

除此之外，臺北市公共運輸處還要提醒民眾因應農曆春節即將來臨，為體恤計程車運將朋友於新春期間的服務，自1月20日零時開始至1月29日24時止，北市計程車實施春節加成，乘客請依計費表金額支付車資，春節時期加成的20元已含在表內費用，計程車駕駛人請使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

如春節期間民眾遇有駕駛人超收車資或拒載等情形，可向該處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴，經查證屬實者，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。https://www.youtube.com/watch?v=sSKfev_OwGA

(以上廣告由臺北市公共運輸處提供)