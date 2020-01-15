桃園藍委成功扳回一城 關鍵操盤手邱奕勝當居首功

本屆總統及立委大選，在桃園市區域立委方面，國民黨由原先的兩席增加一席成功扳回一城，幕後操盤手桃園市議會邱奕勝議長堪稱最大功臣，其中尤以最關鍵的第四選區(市府、議會所在)，由從市議員轉換跑道的新人萬美玲擊敗尋求連任的民進黨現任立委鄭寶清最讓選情低迷的藍營士氣大振，此舉也讓身兼民進黨桃園競選總部主委的鄭文燦市長馬失前蹄!

綜觀本屆桃園區域立委可謂僧多粥少!共28人角逐六席!其中第一選區由民進黨現任立委鄭運鵬接受曾任五屆立委的老將陳根德捲土雪恥挑戰，但最後仍二度敗給鄭運鵬。第二選區由地方基礎相當扎實的前縣長吳志揚代表藍營與民進黨新人黃世杰對陣，無奈吳志揚終究難以撼動沿海的傳統綠營鐵票區(大園、新屋、觀音)最後讓黃世杰大贏1萬2千8百多票，成功保住原綠委陳賴素美席次。

第三選區(中壢區)由兩位藍、綠現任桃園市議員魯明哲、彭俊豪廝殺，最後由曾任中壢市長、地方耕耘基礎深厚的魯明哲成功為藍營守住中壢區。堪稱桃園市最精華的第四選區由尋求連任的民進黨現任立委鄭寶清接受國民黨桃園市議員萬美玲挑戰，鄭寶清在四年前以162票險勝當時尋求連任的國民黨立委楊麗環，但本屆卻滑鐵盧輸給萬美玲，讓藍營成功收復失土。以客家族群居多、國民黨選情相對穩定的第五選區(平鎮、龍潭)由國民黨、民進黨兩位尋求連任的現任立委呂玉玲、蔣絜安雙姝對陣，最後還是由經營客家族群基礎穩健的呂玉玲獲得連任。第六選區(八德、大溪、復興)由原本的國民黨中壢區立委陳學聖轉戰此區尋求連任，與民進黨禮讓、推薦的無黨籍趙正宇對陣，由於此區為鄭文燦市長故鄉所在勢在必得，雖然陳學聖猛咬趙正宇由藍營轉無黨籍再親綠的忠誠度，但趙以冷處理方式、專注於地方建設與發展議題獲區內民眾青睞勝出。