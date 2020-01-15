VOLVO深獲全球市場肯定 連6年全球銷售創新猷

VOLVO 新世代車款廣受全球市場好評，不論是 SPA 平台的 XC90、XC60、S90、V90 Cross Country、S60 與 V60 等眾多豪華車款，或是採用 CMA 平台、並囊括多項風雲車大獎的 XC40，這股源自北歐風華的設計美學與先進科技，搭配 VOLVO 廣為人們肯定的先進主被動安全防護，讓 VOLVO 在 2019 年全球銷量寫下歷史新猷。對比 2018 年總銷量成長 9.8%，全年 705,452 輛的總銷量更寫下創廠 93 年的新高，亦寫下連續六年成長的新紀錄。

銷售新高紀錄奠基於堅實的產品編成，其中又以休旅車型最廣受全球各大市場肯定，XC40、XC60 與 XC90 對比 2018 年皆大幅成長，XC60 年銷量更達 204,965 輛；此外，因應友善環境所推出的 PHEV 車款也廣受全球消費者肯定，45,933 輛的全年銷量是 2017 年的兩倍有餘、對比 2018 亦成長 22.9%！而於各主要市場的銷售成績更是耀眼，中國大陸成長 18.7% ，年銷量 154,961 輛不只是 VOLVO 於中國市場新高紀錄，亦是單一市場的最高紀錄；北美市場則是自 2007 年來首度突破 10 萬輛大關，對比 2018 亦有 10.1%的增長；而在競爭激烈的歐洲市場，VOLVO 首次在德國市場交出超過 5 萬輛的成績、更在英國寫下自 1990 年後的最佳紀錄。 VOLVO 首席執行長 Haken Samuelsson 表示：「我們非常高興看到 VOLVO 創廠以來首次突破 70 萬輛/年的歷史銷售新高，也在全球各大市場皆獲得出色的市場佔有率，我們 2020 年的目標是趁勝追擊，推出純電的 VOLVO Recahrge 純電車款」。

國際富豪汽車持續引進與國際接軌的 VOLVO 最新世代車款，並同步升級國內經銷服務體系，打造獨樹一幟的「Volvo Retail Experience」北歐風格，在 2019 年亦交出 6,476 輛的年銷量成績，對比 2018 年成長 8%。此外，於今年世界新車大展上國際富豪汽車更宣布全面調降旗下 PHEV 車型價格、並將電池組保固延長為 8 年 16 萬公里，努力朝「新能源專家」前進，預計能於 2020 年達 7,000 輛的成績，PHEV 車型銷售佔比提升為 15%，呼應 VOLVO 原廠友善環境、永續經營的品牌承諾。