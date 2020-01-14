環宇萬華據點辦「老服老關懷訪視」 陪獨居長者度歡樂時光

再過一週即將告別己亥豬年，家家戶也陸續採買年貨，準備過年。在歲末之際，環宇國際文化教育基金會萬華據點日前與當地里長辦公室合作，結合在地銀髮長者、社區義工前往探視當地獨居老人，舉辦「老服老關懷訪視活動」，展現平常據點銀髮長者上課學習成果，陪伴獨居老人度過歡樂瞬間。

根據台北市社會局統計，萬華當地的獨居長者高達千人以上，他們大部分居住在狹窄的小屋中，平常無兒孫陪伴。環宇國際文化教育基金會長期以「在地老化」服務策略，透過服務據點關懷當地長者生活與健康，開設銀髪相關課程與午餐供應。

環宇國際文化教育基金會萬華據點「老服老關懷訪視活動」共有六位70歲內的健康長者參與，他們平常會利用閒暇到據點學習各項課程，包括烹飪、彩繪、舞蹈、頭腦保健⋯⋯等，為了這次訪視活動，這六位長者也事先完成紙花藝術作品、烤餅乾、團康活動練習，希望帶給獨居長者歡樂的心情。兩位熱心公益的髮型設計師在環宇基金會號召下，當天也熱心參與，免費幫當天訪視的獨居老人理髮，希望他們也能在過年前，擁有一個清爽的髮型。

「老服老關懷訪視活動」當天晚上共走訪六戶獨居長者，其中有四戶是居住萬華西園國宅內，該國宅已有50年以上歷史，7層樓的建築沒有電梯，居住在該社區長者，因老化與無電梯，讓他們出門都相當困難。

參與這次訪視的阿英阿媽，對環宇基金會開設彩繪、舞蹈興趣高，每每都能做出有創意作品，對這次能夠參與訪視，她覺得很有意義，也期盼訪視的老人們可以身體健康。另一位年屆70歲左右做生意退休的肉圓阿媽，對於這次參與訪視，正可以讓她體會到，當年紀更大時，更需要他人關懷的溫暖。

平常據點上課時，都擔任照顧80歲以上長者的春梅阿媽，也在這次訪視中覺得能夠與獨居長者一起互動，很快樂。另一位吳蘭女士，能夠藉由上課學來的能力帶給長者歡樂，讓她覺得很有意義。