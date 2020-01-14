金豐企業管理顧問公司「中華兩岸勞資法務顧問協會」邁入第5屆 鄭蓁琳新任理事長

「中華兩岸勞資法務顧問協會」由兩岸企業勞動法務管理領導品牌的金豐企業管理顧問公司顧問群所發起，經內政部2016 年 02 月 24 日台內團字第 1050007327 號函核准成立至今進入第五屆，今（2020）年1月9日舉行會員大會暨理事長交接，選出第5屆理、監事，並由鄭蓁琳擔任理事長。

新任理事長鄭蓁琳致詞談到協會成立宗旨本於勞工的權利、雇主的責任，提醒不要將企業的安全建立在勞工的不知道上面，然時至今日「勞基法」近5年來已修法更臻完備，再者，今年1月1日施行的「勞動事件法」讓權益受損的勞工更容易站出來爭取該有的保障，加上勞動部為保障勞工權益強化勞動檢查的各方努力。反而使許多不曾關注勞工權利的雇主面臨勞務管理內憂外患的窘境。協會將本著發展穩定和諧的新型勞資關係，共創勞資雙贏，在今年勞動事件法施行元年毎月辦理北中南公益講座。

另將推動深入校園宣導勞動法律的教育使命，讓即將步入社會的學子在畢業前就能懂得勞工的權利，以及雇主的責任，只要在學的學生願意學習，協會將舉辦公益課程或密集的共識營，為協助企業守法、保障勞工權益盡一份心力！（圖／中華兩岸勞資法務顧問協會提供）