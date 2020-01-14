高山嘗美食 福壽山農場特製尾牙春酒年菜 茶葉風味餐饗好吃

【記者顏永欽／台中報導】

台中梨山「福壽山農場」美景天成聞名國內外，更是高山水果及茶葉的重要產地，近來在場長巫嘉昌的努力推動下，餐廳主廚特別研發多種高山特有風味料理，消費者上山旅遊，也可以品嘗特製的尾牙春酒年菜，以及利用高貴的「福壽長春茶」烹調的茶葉風味餐；此外，年節前後上山，正是梅花和櫻花以及彩色海芋盛開的時節，也能欣賞滿山遍野的花卉美景喔！

巫嘉昌表示，福壽山農場特製尾牙春酒美食已開放訂桌，優惠價6000元、7000元和8000元不等，含甜點水果均為11道菜，其中8000元的「萬壽嚴選」就有五福拼盤、海鮮羹、櫻花蝦米糕拚月亮蝦餅口雪梨鮮帶陶板燒、果露蒜蓉大蝦和參棗鮮鮑燉雞等大菜。

五福大拼盤以福壽山農場富士蘋果切成條絲拌消哲皮，品嘗後一年平平安安。水蜜桃串鮑魚，一家甜蜜富貴。新鮮生魚片，年年有餘。蒜苗生魚片，早生貴子，多子多孫。泰式墨魚，游任餘地，平安喜樂；雪梨鮮帶陶板燒：特選干貝搭配梨山雪梨悶燒，美味十足。果露蒜蓉大蝦：整年充滿活力，由鮮活大草蝦配特製果露蒜蓉醬蒸熟。瑤柱會食蔬以高山袖珍小白菜搭配干貝絲調味，越吃越好吃，越吃越順口。

此外，福壽山農場開發福壽長春茶特色風味餐，創意茶餐層次豐富茶香不膩口，巫嘉昌說，福壽山農場擁有得天獨厚的天然環境，孕育出甘醇的高山茗茶，農場餐廳師傅運用巧思，將茶香入菜，創造特有的風味餐料理，提供遊客不一樣的用餐選擇。

福壽山農場研發的茶葉特色餐，茶葉原料來自海拔2400公尺到2600公尺的天池茶園，分別由青心烏龍、武夷、鐵觀音、金萱(台茶十二)等品種，採摘新鮮的葉片、精緻茶葉、茶秣，搭配不同的食材，經過巧思跟創意製造茶葉創意特色餐。保存了茶葉的香氣、滋味和食材本身特色與風味，去除腥味與油膩，味道清爽，增加風味層次。像是芙蓉茶酥百匯羹、烏龍鹽燒大蝦、茶菁照燒雙鮮、茶油松坂麵線、長春茶雞鍋等，菜餚可口更飄濃郁茶香，道道料理令人食指大動！（風味餐備料費時，須於一週前預定）

而對於搭車族的好消息是，停駛了 20多年的台中市 866路公車，於今年元月6日起，延伸至天池達觀亭，大大便利民眾前往天池及到福壽山農場旅遊的交通。福壽山農場的天池風景視野絕佳，並有相傳有神奇的靈氣聚集，天氣好的時候更可以遠眺玉山和雪山。

《福壽山農場 資訊》地址：42492台中市和平區梨山里福壽路29號／電話：0800-073999