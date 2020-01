奧地利裔藝術家Alessandro Painsi進軍亞洲首場展覽

Who is Alessandro Painsi?誰是翩西?出生於 1995 年,奧地利裔的丹麥藝術家亞力山卓.翩西 (Alessandro Painsi) 從 2016 年起在歐洲嶄露頭角,近年在 Art New York, Art Context Miami 等國際藝博會也都有搶眼的表現。曾為專業拉丁舞者的翩西,是代表奧地利參加世界國標舞大賽和歐洲國標舞大賽的國手,他的創作風格與形式,一如一支支自由奔放的拉丁舞。

主修工業設計的翩西畢業於奧地利 HTBLVA GrazOrtweinschule Bautechnik_Kunst & Design,而後以優異的創作表現進入丹麥最大的年輕藝術家工作室研習。從此時期開始,翩西帶有深度情感與實驗性的藝術作品開始受到各方關注。他經常使用不同素材,如麻、棉、木、玻璃、鏡 子、金屬等等。他在歐洲與美洲各地舉辦個展,並與奧地利知名藝術家共同聯 展。翩西在探索視覺藝術創作的同時,他仍持續在丹麥的表演劇場擔任編舞家工作,也製作各種短片。

作為藝術家進軍亞洲的第一場展覽,本展(One Art Taipei 藝術台北)將呈現藝術家多才多藝的媒材表現,以及青春狂野的風格。如藝術家自述 ‘I decontextualize. I juxtapose. I reconstruct.’ 看這位歐洲年輕藝術家如何突破既有藝術語境。貴賓預展1/17,展期1/18-19,展間位置(西華飯店15樓1525號房、1樓Toscana餐廳、5樓 Art and Only)。