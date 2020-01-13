臺灣首例！民營企業提出馬拉松式長照公益計畫

高齡化社會是臺灣的現在進行式，「照護年長者」是每一位青壯族群未來需面對的事實。亞東醫院院長林芳郁指出，一般小康家庭面對突然失能的病人，易使家庭陷入生活困頓，為此遠東集團為回饋社會，委任亞東醫院執行「愛長照，陪伴零距離」的居家服務計畫，提供7,500小時免費居家照顧服務，並參考目前政府長照2.0方案，提供彈性寬鬆的服務，並鼓勵「i世代」加入的「居服員」的行業，以利提升臺灣的長照產業服務品質。

創建70年的遠東集團，為了要回饋社會，特別委任亞東醫院執行「愛長照，陪伴零距離」的居家服務計畫，提供7,500小時免費居家照顧服務給貧困弱勢家庭，並且幫助家屬學習專業照顧技巧。亞東醫院於1月13日舉行「7,500小時愛長照」記者會，公布國內第一個由民間企業提出的馬拉松式長照公益計畫，截至目前的執行情形。從2019年7月啟動至12月底，「愛長照，陪伴零距離」居家服務計畫，已服務797人次，服務時數達1,443小時。

時數完結 亞東醫院：免擔心，未來愛心會接力下去！

亞東醫院院長林芳郁表示，這項計畫可幫助未領有政府照顧補助，但又真正需要幫助的近貧家庭、身障貧困家庭和近貧照護困難家庭。未來公益時數7,500小時用完後，已確定會有其他公益基金投入這場愛心接力。除了企業的愛心挹注外，公益計劃還出現20多歲的「i世代」（泛指1997年網路問世以後出生的人）居服員，且整個計畫的居服員平均年齡只有42歲，跟過去長照服務人力，多半以50歲左右居多。如今「i世代」帶著熱血和單純的愛心，以及強健的體力進入長照服務人力市場，不但肯定長照的「居服員」是一份值得年輕人投入的職業，也可望大幅提升台灣的長照產業服務品質。

24歲的居服員：希望照顧到 的人要越來越好，這 比賺錢更重要！

身為八年級的i世代，岱嫺從祖父母身上看見自家未來的需求，立志以「照護」為終生志業，剛滿24歲的她，已有4年多的長照工作經驗，目前是亞東醫院社區護理居服員，也是7,500小時「愛長照」公益計畫裡最年輕的一位居服員。岱嫺表示，我希望照顧到的人都會越來越好，這比賺錢更重要！ 與過往安養機構的待遇，個人覺得現在居服員的工作待遇和未來的職涯發展都很好，並能兼顧學習、理想與生活所需，值得更多年輕的居服員投入。第一次遇見這項個案，是年近70歲患有肺部及腰部退化的鄭爺爺，鄭爺爺因急遽退化而衍生的長照需求，不僅讓鄭奶奶明顯不知所措，也讓岱嫺嚇一跳。為此，岱嫺表示，自己每天騎車上午8:30準時到達鄭爺爺家中，協助鄭爺爺做床上被動關節活動、洗澡、餵食等服務，希望讓鄭爺爺有一天能開心的出門，再次展露笑容！

「愛長照」VS 「長照2.0」

政府自民國96年實施長照1.0至今的長照2.0，執行已有13年。目前由亞東醫院執行「愛．長照，陪伴零距離」計畫，以「專業、可近、補不足」的理念，造福「社會隱形的弱勢病人」，也是新北市「第一個提供免費居家服務的機構」，與政府目前的長照2.0，服務的對象更寬鬆更有彈性，此計畫具有以下幾個特點︰