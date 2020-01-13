北榮獲企業家捐贈 提升醫師居住品質

台北榮總東區單身宿舍前身為美軍醫院病房 林鴻道感念揪友進行設施改善

文 程婷
臺北榮總東院單身宿舍整修竣工有高雅的裝潢、電視、冰箱、舒服的床鋪及浴室，並有專人服務清理。（圖 \ 臺北榮總提供）
臺北榮總東院單身宿舍整修竣工有高雅的裝潢、電視、冰箱、舒服的床鋪及浴室，並有專人服務清理。（圖 臺北榮總提供）

中華奧會主席、國裕開發股份有限公司董事長林鴻道主席家人暨友人，長期關心臺北榮總醫療發展，為提升醫師宿舍環境與居住品質，無償實物捐贈301套家具組及衛浴等公共設施裝修改善工程，價值約新台幣壹仟萬元，臺北榮總特別於8日上午舉行竣工啟用儀式暨感恩茶會，並致贈感謝狀表達誠摯謝意。

林鴻道主席等善心人士捐贈並配合院方經費，二個月內即整修完成，提供單身醫師暨國外來院進修醫師優質的住宿環。（圖 \ 臺北榮總提供）
林鴻道主席等善心人士捐贈並配合院方經費，二個月內即整修完成，提供單身醫師暨國外來院進修醫師優質的住宿環。（圖 臺北榮總提供）

臺北榮總院長張德明指出，北榮東區單身宿舍前身為美軍醫院病房，民國79年整修為單身宿舍後使用至今，設施平均使用達30年，雖每年均編列預算進行修繕，也只是杯水車薪，僅以有限的維修費用及專案預算進行逐步設施修繕及結構補強。

臺北榮總院長張德明表示，單身宿舍原為美軍醫院病房，民國79年整修為單身宿舍後使用至今，設施平均使用達30年。（圖 \ 臺北榮總提供）
臺北榮總院長張德明表示，單身宿舍原為美軍醫院病房，民國79年整修為單身宿舍後使用至今，設施平均使用達30年。（圖 臺北榮總提供）

林鴻道十分感謝臺北榮總對於國人及他的家族提供優質的醫療照護，很榮幸有機會配合臺北榮總經費，合力進行設施改善規劃，在不到三個月時間，將單身宿舍整修為優質的住宿環境，讓住院醫師可以得到充分休息，全力投入臨床服務工作，並讓國外進修參訪的醫師有優質住宿環境。

林鴻道主席十分感謝臺北榮總對於國人及他的家族提供優質的醫療照護，也很榮幸有這個機會配合臺北榮總經費，合力進行設施改善規劃。（圖 \ 臺北榮總提供）
林鴻道主席十分感謝臺北榮總對於國人及他的家族提供優質的醫療照護，也很榮幸有這個機會配合臺北榮總經費，合力進行設施改善規劃。（圖 臺北榮總提供）

來臺北榮總交流學習的美國哈佛大學骨科總醫師 Bonnie除了對臺北榮總骨科優質醫療高度肯定，更對於院方的貼心，照顧來訪醫師的安全及生活上的便利，提供優雅舒適的宿舍稱讚不已。Bonnie指出，宿舍房間就如同旅館一樣，有高雅的裝潢、有電視、冰箱、舒服的床鋪及浴室，並有專人服務清理，相當感動和感謝，並給予高度評價，也將照片傳回哈佛大學骨科群組和同仁分享，日後會有更多哈佛大學相關體系醫院的醫師到臺北榮總來參訪、交流和學習。

臺北榮總東院單身宿舍整修竣工有高雅的裝潢、電視、冰箱、舒服的床鋪及浴室，並有專人服務清理。（圖 \ 臺北榮總提供）
臺北榮總東院單身宿舍整修竣工有高雅的裝潢、電視、冰箱、舒服的床鋪及浴室，並有專人服務清理。（圖 臺北榮總提供）
文 程婷

工商時報

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