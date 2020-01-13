北榮獲企業家捐贈 提升醫師居住品質

中華奧會主席、國裕開發股份有限公司董事長林鴻道主席家人暨友人，長期關心臺北榮總醫療發展，為提升醫師宿舍環境與居住品質，無償實物捐贈301套家具組及衛浴等公共設施裝修改善工程，價值約新台幣壹仟萬元，臺北榮總特別於8日上午舉行竣工啟用儀式暨感恩茶會，並致贈感謝狀表達誠摯謝意。

臺北榮總院長張德明指出，北榮東區單身宿舍前身為美軍醫院病房，民國79年整修為單身宿舍後使用至今，設施平均使用達30年，雖每年均編列預算進行修繕，也只是杯水車薪，僅以有限的維修費用及專案預算進行逐步設施修繕及結構補強。

林鴻道十分感謝臺北榮總對於國人及他的家族提供優質的醫療照護，很榮幸有機會配合臺北榮總經費，合力進行設施改善規劃，在不到三個月時間，將單身宿舍整修為優質的住宿環境，讓住院醫師可以得到充分休息，全力投入臨床服務工作，並讓國外進修參訪的醫師有優質住宿環境。

來臺北榮總交流學習的美國哈佛大學骨科總醫師 Bonnie除了對臺北榮總骨科優質醫療高度肯定，更對於院方的貼心，照顧來訪醫師的安全及生活上的便利，提供優雅舒適的宿舍稱讚不已。Bonnie指出，宿舍房間就如同旅館一樣，有高雅的裝潢、有電視、冰箱、舒服的床鋪及浴室，並有專人服務清理，相當感動和感謝，並給予高度評價，也將照片傳回哈佛大學骨科群組和同仁分享，日後會有更多哈佛大學相關體系醫院的醫師到臺北榮總來參訪、交流和學習。