贏得「高雄衛武營國家藝術文化中心」競圖首獎　麥肯諾建築師事務所

以大師講座在台中房產界出名的台中市建築經營協會，元月第一場邀請國際建築師來台開講，「麥肯諾建築師事務所」的技術總監福瑞索．凡德斯丁（Friso van der steen），他與臺灣結下不解之緣是在2016年贏得「高雄衛武營國家藝術文化中心」競圖首獎，擊敗當時奪得第二名的強勢競爭者──已故普立茲克建築獎得主Zaha Hadid，被受各界矚目；2018年更憑藉此作品，獲得9項世界各地建築大獎，不只提高台灣的國際能見度，更成為一個整合創意、設計、技術、產業鏈結的平台，進一步帶動創意城市發展。

台中市建築經營協會邱理事長提到：「臺中未來城市地景充滿想像空間，繼國家歌劇院後，至如火如荼打造的新地標「臺中綠美圖」；期許透過講座汲取靈感及經驗借鏡外，更刺激台中建築產業，為台中市提供新的生活形式。」為2020一系列大師講座正式揭開首場序幕外，也象徵著台灣人民團體在推動建築文化上的努力已受到國際上的認同與肯定。

福瑞索．凡德斯丁執業超過30年，涉及住宅、社區規劃、摩天大樓、都市設計、博物館等多元類型設計，近年來積極活躍於全球設計屆。

透過「People‧Place‧Purpose」大師講座，近身一窺麥肯諾的建築詩哲與執業心路，揭開「技藝」與「詩」攜手並進的真理。

福瑞索．凡德斯丁現為麥肯諾建築師事務所（Mecanoo architecten）技術總監，曾參與在各國的諸多成功案例，如荷蘭、英國、美國、臺灣、韓國與中國。麥肯諾設計的作品不只是考量紀念性向度，而是常保一個信念──「公共空間是當地居民共同的知識材產，因此公共建築應尊重社會與自然環境」，強調建築必須考慮人的文化及價值、當地風土環境以及所需要的功能，並履行社會實踐並彰顯基地的多重文化與辨識性，把作品交織社會。這不僅僅是一場關於建築的講座，而是以荷蘭設計到世界各地構築優秀建築的故事，跟著福瑞索凡德斯丁的腳步到世界各地，看見豐富的文化風景。