南區保時捷高爾夫球隊首次舉辦「南區保時捷高爾夫球公益盃」

「南區保時捷高爾夫球公益盃」日前於0108首次盛大舉辦，於高雄信誼球場熱鬧展開，結集保時捷車主及太陽隊、TFTA隊、高科大EMBA等高球隊共同響應。於公告沒幾天160名爆組中止報名，此次活動主辦單位為：南區保時捷高爾夫球隊。

在 第二屆會長［十大傑出創業楷模］黃培倫董事長領導下，會員人數翻倍成長，本著[取之社會，用之社會，回饋社會] 的原則下，除於月例賽善款捐贈活動，並在上任第一天，提出公益盃構想，瞬間台下掌聲歡動，並得到高雄保時捷邱成維副總的全力支持推動，並主動加入幹部及志工達13名。

協辦單位:坤倫營造工程有限公司、慶生堂股份有限公司、許耀中舞蹈教室、V PLUS、泰晶殿皇家養身管理集團、高雄保時捷認證銷售顧問王耀霆。

贊助單位:高雄保時捷、愛益獅子會會長呂美慧、富程高爾夫球學院、邁達康、愛彼特台灣優億科技、太平洋聯盟、HONMA、世享工業、鳳頂高爾夫、鴻銘交通公司、明星幼兒園、文川當鋪、品瀧食品及朱仁福等等， 並邀請到前TPGA台灣職業高球理事長葉彰廷、張奇駿及葉昱辰等職業選手擔任活動慈善大使。

晚宴在高雄林皇宮舉辦，受邀賴美枝副董事長、雄獅旅行社孫明台總經理、泰晶殿集團唐偉智董事長，參與響應，並由高雄市耀動國標舞理事長許耀中拉丁舞群開場中揭開序幕。

此次活動捐贈對象為［雷特氏症蕾蕾家族］、［雷伯氏症廖紘緯］以及［鼓山國小棒球隊］三單位邀請受贈。

黃會長致詞說:「小時候在西子灣游泳，溺水被救起，誰救了我到今天我還不知道，就學除了靠打工及獎學金，還靠老爸去外面湊錢供讀，直到十多年前才知道當初那位協助培育的叔叔，已經變成天使，來不及感謝，也才發現他的偉大，生命是老天爺給的，讀書有一半是靠別人的，這兩件事，就讓我感受到社會的溫暖」。

黃會長擇錄，網友的一段話，對受贈團隊鼓勵，我們沒辦法控制自己遭遇，但是我們可以改變自己心態，這個社會上，有不少人，沒有因為自己的遭遇，而看到悲情。相反的，勇敢面對生命的考驗，活出自己並創造了自己的一片天，在這個島嶼上，我們吃的是一樣的米飯，我們都是一家人，您們的努力，我們看到了，所以我們支持。

黃會長又對在場貴賓說，會賺錢必須是一種［能力］，有了能力去分享並幫助社會上需要幫助的人，這又是一種［境界］，有不少人默默的付出，做到為善不欲人知，更是一種［修為］。

晚會在場貴賓，無不被黃會長真誠而感動，現場在一片加碼聲中，最終捐款金額來到100萬元既停止捐款，並直接捐贈實質受益人，更在一片溫馨中，為社會種下一片公益的種子，並在會中提出期盼，下任會長能永續大愛精神，繼續延續在社會每一個孤獨的角落。

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