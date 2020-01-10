2020高雄新車大展 LUXGEN智慧科技車系熱力四射南台灣

繼台北車展後，LUXGEN全方位智慧科技車款再度引發消費者熱烈好評迴響！最後一波「2020高雄新車大展」於今日（1/10）假高雄展覽館壓軸登場，此次LUXGEN除展出智慧科技車之外，全新推出的休旅新物種URX，以及全新世代概念車款「MBU」亦一同移師至熱情的南台灣，讓南部的鄉親們也能近身感受具有跑車靈魂的跨界LSUV。透過F1賽車風洞實驗，MBU以師法自然、以風塑形的車身設計，挑戰實現Cd=0.28的超低風阻；而動力方面集結了頂尖國際團隊共同合作，打造300匹大馬力為目標的2.0T新世代引擎；同時，全新模組化M平台之軸距跟車寬皆可發展出各級距車型，並可搭載新能源動力系統，滿足未來消費者兼顧「低耗能、高效能」的全方位駕馭渴望，敬邀南台灣廣大車迷朋友把握最後機會，歡迎前往LUXGEN展區，親身體驗智慧科技車的獨特魅力！

全新URX 購車優惠熱烈好評再延續 「全民揪換新」限量專案 優惠12萬起最歡心

LUXGEN為慶賀全新URX熱銷好評，購車優惠持續再加碼：凡於元月入主URX，除了享有60萬36期零利率或4萬元紅利金，再送新春鴻運禮，包含好禮一：ARD智行款加贈價值1萬元FSK隔熱紙，其餘車型享免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門；好禮二：再贈新車春遊加油金8,888元、搭配政府舊換新5萬元不必等最低入主價格79.8萬元起等多項優惠，總價值高達近7萬元！敬邀喜愛LUXGEN的準車主們，抓緊最佳入主時機，錯過不再。

此外，為感謝所有支持LUXGEN的車迷朋友們，更延續「全民揪換新」限量優惠專案：元月入主LUXGEN全車系可享高額分期零利率，亦可選擇萬元紅利金，再享全車5年或14萬公里延長保固，交車再送6年6大系統及前瞻系統不限里程延長保固、PM2.5空調濾網、政府舊換新5萬元不必等多項超值優惠；同時，在活動期間內加碼再推出：入主U6 GT、S5 GT限量升級領航特仕版（總價值高達5萬元起）、歡心購車金2萬元與舊換新再享5萬等多項優惠，總價值高達12萬元起(註8)，讓準車主們輕鬆入主無負擔，享受智慧安全新生活！

敬邀喜愛LUXGEN的準車主們切莫錯過此波購車良機，以最優惠、最親民的價格回饋消費者，讓準車主們輕鬆享有更優質的行車生活！