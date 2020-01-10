「YES!來電」全台新建410充、破5萬次充電服務

「YES!來電」2019年繳出亮麗成績單，光是一年就新建410支充電槍，更服提供電動車友超過5萬次的充電服務，穩居全台最大充電服務平台的龍頭寶座，朝2022年建置5000充之目標前進，實現台灣綠能家園的願景。

「YES!來電」做為中華eMOVING唯一認可充電合作夥伴，配合去年eMOVING推出相較於換電系統更節能、更節省的iE125電動二輪全新能源充電模式，「YES!來電」除建置充電硬體設備「超級充電站」及「快速充電站」外，「YES!來電APP」更提供所有iE125車主全台各區站點位置，以及最即時的充電資訊，更是唯一支援eMOVING扣點機制的APP，完善中華eMOVING「在家經濟充，在外快速充」智能充電生活圈的概念。

此外，看準新世代電動車主的生活習慣，在電動四輪充電站方面，「YES!來電」持續尋求創新便捷的服務，即將在今年1月中下旬啟動的『家樂福內湖店 電動四輪充電站』，便搭載最新款智能充電模組，首創聯結智慧型手機APP來啟動四輪充電站的全新模式，將充電服務導入智慧生活之中。此外，2019年「YES!來電」在『美麗華高爾夫鄉村俱樂部』、『全國花園鄉村俱樂部』、『煙波大飯店 台南館』以及各公有停車場、車廠與新建案等場域廣設電動四輪充電站，有效解決電動車主里程焦慮的，同時更跨足營運管理，將充電樁管理系統對接場域業者系統，提供即時監控、資費調整、報表產出等功能，實踐充電站遠端管理解決方案。

「YES!來電」五大服務特點，提供充電站一條龍整合服務

「YES!來電」服務擁有五大特點，包括最多元的充電樁產品線，快充、慢充、二輪、四輪等一應俱全的規格，可滿足最多品牌與產品適用；而專業的建設與售服團隊，近10年已於全台安裝超過1,300個充電槍，在全台佈建最多最廣，於公共停車場、居家社區、景點與商場都可以看到「YES!來電」的足跡，熱情地為電動車主提供電力。此外，「YES!來電」擁有最完整的營運服務平台，不僅為場域業主提供營運整合方案，導入充電收費系統以及客製化的開發服務，更以「YES!來電」APP的服務介面，提供車主全台不同品牌的充電樁訊息與充電車位即時資訊。

「YES!來電」提供消費者場域勘查與規劃、充電設備建置、營運管理系統串接、以及保固維護等全方位的整合服務，讓所有充電場域業者以及電動車主，都能透過「YES!來電」的充電站一條龍式服務方案，享受便捷完善的電動車充電體驗。

積極推動新能源載具，共創台灣綠能家園

電動化為燃油汽機車發展趨勢的先決，2020年環保署提供「機車汰舊換新補助辦法」老舊機車換購重型電動車將補助5,000元，加上看好電池技術逐漸成熟，各大車廠也將積極推出二輪/四輪充電車款，未來建站數量相較過去必定與日俱增，達到充電站、電動車及鄰近生活圈共創三贏的正向循環。「YES!來電」推動以電動二輪/四輪取代燃油汽機車的時代巨輪，邁向2022年建置5000充之目標，實現台灣綠能家園的願景！