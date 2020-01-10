109年春節疏運搭乘國道客運及臺鐵高鐵，享票價及轉乘雙重優惠

109年春節連續假期即將到來，為使民眾有個安全回家的交通，交通部公路總局於今(10)日舉行「109年桃園地區春節疏運記者會」，由新竹區監理所(含桃園、中壢監理站)協助第一區養護工程處辦理，說明春節各項重點工作項目。

新竹區監理所所長林翠蓉表示本次春節連假，交通部公路總局規畫多項公共運輸優惠措施，且為方便旅客返鄉過節及出遊，特別將實施優惠日期提前自109年1月22日凌晨0時起至109年1月29日晚上24時止，搭乘交通部核定89條國道客運路線將可享有全票平均85折優惠票價，包括新竹客運等業者都響應參與，請民眾多加利用。

新竹區監理所進一步說明，搭乘臺鐵、高鐵或國道客運後轉乘在地市區客運及公路客運的乘客，持有效電子票證轉乘桃園地區在地客運(如桃園客運、中壢客運等)可再享有一段票(或基本里程)的免費優惠，希望大家能夠多使用公共運輸及培養轉乘習慣，優惠多多，省錢又免受交通壅塞及停車不便之苦。

新竹區監理所表示春節連續假期輸運自今(109)年1月22日（星期三）至1月29日（星期三）止，共計8天，為方便旅客返鄉及民眾出遊，新竹區監理所桃園暨中壢監理站已協調轄內公路汽車客運業，除加強車輛整備及行車前各項安全檢查外，並配合航空、高鐵、臺鐵及國道客運之航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運功能，提升整體大眾運輸服務品質。

此外，本次春節連續假期全臺台灣好行持續實施電子票證半價優惠措施，帶您享受台灣各大景點，相關疏運資訊可利用智慧型手機、平板電腦及桌上型電腦至公路總局網站查詢（http://www.thb.gov.tw/），或下載「幸福公路」APP查詢即時路況、國道替代道路、大客車禁行路段、交管措施、防災及交通生活等資訊。

為了快快樂樂出門，平平安安回家，連續假期期間，桃園及中壢監理站將會同警方於重要道路、風景區等路段，加強實施路檢聯稽工作，以期平安順利完成春節疏運工作。

新竹區監理所所長林翠蓉特別提醒用路人，春節連假期間請勿酒後駕車並避免疲勞或服藥後駕駛，車輛確實做好行車前檢查，尤其注意輪胎胎紋深度與車輛保養，以確保行車安全，敬祝大家~新春愉快，鼠來寶，鼠年行大運！