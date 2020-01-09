吳志揚夫婦合體大掃街 夫妻同心 齊力斷「黑金」

選戰進入最關鍵的時刻，在桃園市選情最激烈的第二選區，國民黨立委候選人吳志揚與太太洪秀華1/9一大早就進行掃街拜票，而這是夫妻倆自選戰以來首次合體車隊掃街。

吳志揚笑說，這是自選戰開始以來，他與老婆在一起相處最久的一天。因為這個選區很大，幅員遼闊，許多活動必須一大早出門才來得及，而忙完回到家也都12點，幾乎沒時間與家人說上幾句話。

吳志揚提到，這幾個月以來，他和太太兵分兩路拜票，踏遍二選區的每一塊土地，這次總算能夠「合體」掃街，不過有點吃味的是，鄉親都搶著跟秀華握手，而忽略他，讓他分不清誰才是這次選舉的主角。

吳志揚說，很感謝老婆每次選舉都這麼支持他，不僅把家裡打點的很好，還在他分身乏術的時候代替他去向鄉親致意，如果沒有秀華的幫忙，已經夠辛苦的選舉不知道還會變成什麼樣子，尤其是這次的選舉「賄聲賄影」，導致今年選戰打起來格外困難。

吳志揚太太表示，每次選舉都非常忙碌，很擔心志揚因此搞壞身體，這次出來一起跑是希望能夠分擔他的辛勞，拜託鄉親將手中神聖的一票投給吳志揚。2020是台灣最關鍵的一場選舉，大園、觀音、新屋、楊梅的需求獨特，志揚需要鄉親們的支持才能改變這個區域，請大家1/11號站出來投給有經驗且愛台灣的吳志揚。