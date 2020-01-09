偉勝儀器榮獲第15屆金炬獎殊榮

1976年創立迄今邁入44年的偉勝儀器工業股份有限公司，隨著半導體、電路板、面板等精密產業對自動化無塵無氧化烤箱的需求倍增，40多年來不斷研發、創新，經過激烈的競爭角逐後榮獲「2019第15屆金炬獎」。

偉勝儀器總經理陳玟翰回想父親陳志杰於1968年自國小畢業後即進入烤箱業當學徒，學成後於1976年創立「和勝儀器」至今的過程，期間歷經多次搬遷擴廠直至2018年於三峽白雞新廠開創新猷，讓公司以三峽新廠穩定發展根基再攀另一高峰，自己所秉持的信念也就是父親白手起家、不畏艱難的創業過程讓公司得以不斷成長、茁壯，陳玟翰說，近年偉勝因製造能力不斷提升，品質與創新獲得國內外客戶高度信賴，不僅事業版圖逐漸擴大且更獲得國內外大廠(包括美光、欣興電子、友達光電…)肯定，且包括日本烤箱大廠與自動化廠如廣運機械..等相繼與偉勝技術合作，目前偉勝因應智慧4.0工廠自動化需求，研發一系列自動化無塵、無氧化烤箱，同時並整合EAP雲端自動控制系統及連結EFEM系統、AGV自動搬運車動線等，能搭配乾燥設備自動化或整廠智動化產線減少人力成本，陳玟翰強調偉勝儀器自動化無塵無氧化烤箱擁有廢熱回收系統，各門面及廢熱排氣係利用氮氣熱交換原理將熱回收再利用，能夠節省25％～30％用電量，並可搭配廢溶劑回收系統，處理過後的冷空氣再排至廠務系統可避免環境汙染，由於此產品功能穩定、性能優異，獲得PCB、面板、半導體等高科技產業青睞，訂單不斷激增，2018年獲得半導體大廠日月光下訂全自動無塵、無氧化烤箱，為此也型塑出偉勝再遷移至三峽現址擴大預留5倍生產面積的主因。

陳玟翰說去年喬遷迄今產能已接近滿載，為因應業務激增，今(2020)年將再擴大產能，同時將設置一個簡易模擬產線，讓參觀者利用最短時間就能了解烤箱與產線的聯動關係，目前系列產品包括精密型熱風循環烤箱、高溫型熱風烤箱、無塵無氧化烤箱、高溫燒結爐、真空烤箱、自動化乾燥設備、恆溫恆濕試驗機、輸送式乾燥設備、UV/ IR 乾燥設備、板彎板翹反直機、加壓烤箱、蒸氣熱風烤箱、UV Led 乾燥設備等。

藉由不斷研發、創新，偉勝儀器於去年連續獲得「國家品牌玉山獎」及「金炬獎」兩項殊榮!陳玟翰強調當前最重要的就是「擺脫代工、積極轉型開創自有品牌」，因此近年來廣招機械、電機、電子專才，積極研發自創品牌，R&D部門同仁也從零開始逐漸增加到目前15位，在研發能量增強下亦獲得經濟部工業局肯定，獲得SBIR與科專補助，此舉對公司而言極為珍貴，象徵偉勝儀器發展潛能已獲得政府重視，未來將持續以轉型為OBM(自有品牌)為目標，今年已計畫將研發經費提高15%，同時將帶領同仁朝向今年總營收成長50%邁進。

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