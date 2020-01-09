「TOYOTA玩具愛分享」五週年 感謝有您，讓愛新生！

曾經備受呵護的玩具，總是隨著孩子的成長而被束之高閣、或面臨被丟棄的命運。TOYOTA自2016年4月起，結合環保、教育及公益理念舉辦「玩具愛分享」活動，在全台TOYOTA服務廠提供玩具回收服務，讓您的玩具能繼續陪伴其他孩子渡過美好童年！

「TOYOTA玩具愛分享」邁入第五年，感謝12萬名車主及顧客熱烈響應，募集超過150噸的二手玩具，相當於38,625棵樹木一年的吸碳量。這些被回收的舊玩具，交由「台灣玩具圖書館協會」分類、清潔、整理後，分送到有需要的教育單位或社福團體。每年寒暑假，TOYOTA也協助招募志工團隊，背戴「傳愛背包」遠赴柬埔寨、印尼、印度、泰北等海外的偏鄉角落，已服務超過10萬名孩童，傳遞的不只是大大小小的再生玩具，更是滿滿的愛與夢想。

2020年TOYOTA將持續推廣「玩具愛分享」，除了二手玩具回收之外，還有一系列有趣好玩又富有教育意義的活動，歡迎共襄盛舉、讓愛新生！

全台TOYOTA據點提供玩具回收服務

TOYOTA全台服務廠皆提供玩具回收服務，歡迎民眾將二手玩具送達各服務廠回收，造福有需要的大小孩童（絨毛、電動、刀、劍等玩具不在回收對象範圍內喔！）

「傳愛背包」至偏鄉部落

回收後再生的二手玩具，將透過寒暑假招募的大專院校志工，傳愛到台灣偏鄉甚至海外地區。

巡迴15縣市舉辦「TOYOTA玩具復活節」

將在4～6月期間，走訪全台15個縣市舉辦「TOYOTA玩具復活節」活動，以二手玩具DIY、環保闖關遊戲等單元，讓大小朋友在趣味互動中學習環保知識。

「小小技師體驗」活動

若您家中有4~7歲的孩子，絕對不能錯過「小小技師體驗」。週日來到TOYOTA服務廠，讓小朋友穿著技師制服，化身為「小小技師」，一起組裝、修復二手玩具車，活動完成後，還可以把TOYOTA技師帽帶回家做紀念喔！每位小朋友參加費用為新台幣300元，活動總收入將全數捐贈「伊甸社會福利基金會」，讓這份愛點亮更多孩童的希望。報名請見活動網頁：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/doctor.html