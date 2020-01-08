Volkswagen The T-Cross試乘熱烈預約中

台灣福斯汽車迎春持續推出多樣化購車優惠，包含高額零利率、車體險及第五年延長保固，或可選現金購車優惠等，同時入主20年式車款可再享價值超過5,700元之首次15,000公里免費保養。

台灣福斯汽車本月針對全車系推出多項優惠購車方案，包含高額零利率、車體險及第五年延長保固，或可選現金購車優惠等，指定車型可再享價值超過5,700元之首次15,000公里免費保養。首批熱銷完售的#何必長大 The T-Cross持續推出優惠方案，1/22前下訂並且在 2/29前完成領牌，Life車型僅需加價15,000元，即可升級總價值30,000元之車道維持及偏移警示系統、車側盲點警示系統及RTA後車橫向車流警示系統（含煞車輔助系統），而Style Design及Style R-Line車型僅需加價12,000元，即可擁有總價值逾25,000元之beats 環繞音響套件 （300W輸出、重低音），The T-Cross現已進駐全台授權展示中心，消費者即刻預約試乘。

性能鋼砲掀背車Golf GTI Performance Pure、Golf GTI Performance，提供136.8萬起的現金預購優惠價，亦可選擇高額零利率、第五年延長保固外，本月領牌更加贈首次15,000公里免費保養；Tiguan / Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance 15,000 Edition除享高額零利率外，加贈第一年乙式車體險（市值52,000元），並且附第5年延長保固（市值25,000元）。

台灣福斯汽車致力於提供消費者更安全貼心的服務和選擇，更多車款與相關優惠資訊，可洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。