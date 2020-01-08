中鼎集團旗下萬鼎及益鼎勇奪公共工程最高榮譽金質獎四項優等獎

由行政院公共工程委員會主辦，象徵公共工程最高榮譽的「第19屆公共工程金質獎」名單揭曉，中鼎集團（CTCI）旗下的萬鼎及益鼎公司承攬的三項工程，共榮獲四項優等獎。中鼎集團「最值得信賴｣的工程服務品質再獲肯定。

萬鼎承攬「三重區三重商工地下停車場新建統包工程｣，榮獲建築類施工單位優等獎

本案為地下2層停車場的興建統包工程，萬鼎巧妙結合綠能與智能，協助新北市打造一座會呼吸的智慧停車場。為實踐「省能源、省資源、低污染」綠建築設計理念，本案採取地表剪裁手法，置入直通地下2層的通風採光井，將風、光與綠帶入地下空間；並透過梯廳斜屋頂薄層綠化工法，以及採光井地坪採用石材高架地板和設置雨水回收池等方式，達成景觀美化、行走安全及回收雨水再利用等多重效益。而導入的智慧停車管理系統，可提供包括智慧尋車、智慧停車導引系統(在席偵測、車道導引)、智能收費系統等服務，為新台北首座智慧全配停車場。此外，本案在設計階段即導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），利用建置3D模型輔助設計及施工界面，有效提升施工安全檢核及工作效率。本案的完成，除滿足當地居民迫切停車需求，保留的校園綠地和未來產學大樓基礎，亦為學校與社區民眾創造多贏。

萬鼎承攬「嘉義市華興橋改建工程｣，榮獲土木類設計單位及監造單位兩項優等獎

本案在改建前，常因颱風來襲進行封橋，對當地居民往來交通造成巨大衝擊，萬鼎在工程規劃設計階段，即收集華興橋所在朴子溪流域歷年水文資料，密集與相關單位研議，提出改建最佳方案，包括：透過新建橋梁梁底提高及道路動線截彎取直，達成行車安全及汛期防洪需求；於施工期間維持舊橋通行並增設人行道，降低對民眾的影響；於橋梁施工階段，導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），利用建置3D模型解決施工衝突點以提升工程品質；於橋墩完成後，進行朴子溪河道及河床整理，避免橋墩遭受洪水衝擊提升橋梁耐久性；於完成的橋樑上設置管弦雞路燈、交趾陶藝術陶板及桃城入城意象，凸顯在地文化特色。本案除提升居民用路安全及生活品質，夜間優美的橋型光雕也成為當地熱門打卡景點。

益鼎承攬「中央新村北側社會住宅新建統包工程」，榮獲建築類施工單位優等獎

本案為兼具生態智慧的集合式住宅，益鼎以BIM建築資訊模型檢討管線，有效減少施工衝突及變更設計，並於模型建置設備資訊，以利日後大樓管理維護和接管運用。此外，本案於屋頂層設置專用水錶室，避免以往屋頂管路雜亂之情況，提供住戶更舒適的屋頂農園空間，創集合式住宅先例；另本案同時取得黃金級綠建築、銅級智慧建築及住宅空間通用化候選證書，在智能導入部分，設置車牌辨識、小型氣象站、多媒體看板及智慧電表，搭配社區專屬APP系統電子化等應用；在綠能部分，設置電動汽機車充電設備和太陽能板，並回收雨水應用於噴灌系統。工程完工後，兼具公共托育設施、店鋪、身障日間照顧，提供市民在地安老等多元使用功能。

中鼎集團（TWSE: 9933, TPEx: 5209, TPEx: 6803）為國際級統包工程公司，承攬多元化重大工程，提供全方位的工程服務、產品和解決方案。創立於1979年，總部位於台灣台北市，業務範圍包括煉油石化、電力、環境、交通、一般工業等工程領域，致力提供全球最值得信賴的工程設計、採購、製造、建造施工、試車操作及專案管理等服務項目。於全球15個國家成立約40家關係企業，集團員工總數超過7, 000人，並入選道瓊永續指數（DJSI）。

中鼎集團網址：http://www.ctci.com