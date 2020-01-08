澳洲「錢鼠聚財」精鑄紀念金幣 限量發行1500套

澳洲柏斯鑄幣局最新發行的「錢鼠聚財」精鑄紀念金幣，金幣上的發財金鼠，體態精健，毛色金亮，前後雙腳緊緊攀住結實累累的麥穗桿，意寓牢牢掌握滿田滿地的飽滿財富。當牠回頭昂首時，靈敏的鼠鼻高高揚起，像是嗅到令人振奮的富貴氣息。這些都是庚子鼠年，豐收聚財，財運無法擋，富貴發大財的祥瑞吉兆。

「錢鼠聚財」精鑄紀念金幣全球限量發行僅1500套，全套共有1英兩、1/4英兩及1/10英兩三枚金幣，可配合您的不同需要作選擇。三枚套裝水晶座內顯現的福字筆劃與金幣形成生動的完整福字，搭配璀璨的五朵立體煙火，象徵「五福臨門 富貴滿盈｣。

「福祿壽」祥瑞金鼠紀念金幣，全套包括「聚福金鼠」、「納財金鼠」及「享壽金鼠」三款，每款皆為1/5英兩，以9999黃金鑄造。為擁有者祈求「聚福氣」、「納財帛」及「享高壽」的祥瑞吉兆。

“心有所屬”喜福金幣，幣面刻鑄雙腳立起，牽引福袋的可愛金鼠。充滿笑意的牠，體態渾圓，動作從容不迫，煥發出歡樂又滿滿的福氣。金鼠所牽繫之大福袋呼應其渾圓的大肚腩，更彰顯喜樂滿盈，福氣臨門。寓意您在鼠年歡喜自在，福氣滿袋，萬事心有所屬，一切順利底定。

“樂不思蜀”納財金幣，幣面刻鑄歡欣直立，緊抱祿字金牌的快樂金鼠。笑咪雙眼的牠，神態自信篤定，充滿富貴歡樂之氣。金鼠緊抱著巨大「祿」字錢幣，意味納集八方錢財、運勢。寓意您在鼠年富貴相隨，財帛傍身，快活到樂不思蜀。

“數一數二”享壽金幣，幣面刻鑄安坐大地，歡喜慶生的長壽金鼠。雍容大氣的牠，精氣神飽滿，看起來長壽、健康又快樂。金鼠前面擺放著起司蛋糕，點燃的蠟燭與旁邊的芝士蛋糕兩圓形洞孔，結合成羅馬數字100，象徵長命百歲，健康滿盈，歡欣滿載。寓意您在鼠年，健康、長壽、歡欣三者齊得。在2020鼠年一起至全省臺灣銀行、華南銀行、鎮金店選購，歡欣迎接福祿壽，開創鼠年加官進祿，富貴吉利的全新氣象！