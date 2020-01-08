CES 2020搶先看 台灣精品超吸睛

2020年美國消費電子展（CES）於1月7日盛大開幕，為協助臺灣廠商掌握商機，由經濟部國際貿易局委辦，外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，以「台灣精品」代表臺灣優勢產業形象，展示20家廠商35件產品，用創新科技吸引眾多參觀者及媒體目光。

為向國際媒體介紹臺灣創新產品及科技應用趨勢，外貿協會特別於1月6日舉辦展前記者會，透過全球媒體齊力發聲，運用這個年度重量級舞臺協助臺灣企業與國際接軌。

記者會發表產品包括：可運用在虛擬展示的艾創科技360度相機、臺灣臉部辨識率排名第一的訊連AI臉部辨識引擎、智慧交通不可或缺的拓連先進雲端電動車充電營運系統及麥迪創3D智能儀表盤。記者會吸引來自美國、加拿大、德國、英國、法國、巴西、墨西哥、印度、以色列、波蘭、臺灣、南韓、日本及中國大陸等110位媒體及企業代表出席，其中不乏美國之音、彭博富比世、顧能（Gartner）、日本經濟新聞Nikkei Business、英國IOT Insights、法國Le Café Du Geek等重要媒體採訪報導。

這次在CES展出的「台灣精品」，除了記者會搶先曝光的產品外，還包含稻穗的免耗材空氣淨化器、義誠的眼部舒壓機、友訊的5G/LTE無線路由器、宏碁及微星的電競筆電、創意興業的微型真空壓縮機、彬騰的智慧窗簾及晉弘手持式眼壓計等。這些產品也都呼應2019年CES的展出主題，如：Smart technology、Gaming、Health and Wellness及Streaming等趨勢。

CES 2020展覽主題聚焦AIoT所衍生出的多元運用，包含智慧交通、智慧城市、智慧能源、智慧家居、智慧醫療、自駕車/車聯網、AR/VR及新創（Startup）等，共計超過4,500家廠商參展，其中257家來自臺灣，與各國科技大廠同臺較勁。