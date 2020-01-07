2019全球之光百業達人頒獎 台灣之光創造全球華人經濟繁榮

為表揚全球華人百業精英，由中華消費者健康安全協會、全球商聯會、全球電視台等三個單位聯合舉辦的「全球之光百業達人頒獎大會」，日前假台中市僑園大飯店舉行。全球商聯會總會長的廖巳驊付出長時間，為台灣及全世界創建一個為廣大商家與民眾產品安全認證的平臺。

一年一度的2019「全球之光百業達人」選拔，以「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」為理念，肯定各企業家與優質廠商、表揚個人出類拔萃對社會默默奉獻者。「2019全球之光百業達人」的幹部授證典禮，希望發掘有「台灣牛」精神的全球華人百業精英，因為有他們的默默付出，才使得台灣的經濟繁榮、百業昌盛，希望藉表揚活動拋磚引玉，將他們成功奮鬥的精神讓更多人注意及關注。

全球商聯會總會長、亦為社團法人中華消費者健康安全協會總會總主席廖巳驊表示，當前全世界已進入工業4.0、物聯網、3D列印的新時代，更需要發揮工匠精神，因此，透過「全球之光百業達人」的選拔活動，將達人們成功的故事傳播出去，期待未來社會能以工匠技藝為基礎，從技職教育著手，保障孩子的未來就業出路，希望幫助更多台灣年輕人都能習得一技之長，發揮匠師的精神，讓更多「全球之光百業達人」的專業領域被社會看見，這些百業達人也發揮愛心來幫助更多弱勢團體。百業達人以品牌、技術、服務開闊全球市場，讓全球看到台灣，創造全球華人的經濟繁榮。

2019全球之光百業達人企業傑出達人得獎名單：

群寶基因科技有限公司曾憲群

金佳宏優質手信企業社／陳建宏

樺憲國際有限公司／李坤樺

佶昌企業有限公司‧大食客吉團／林廉詠

宜欣企業社蘊俏坊無添加保養系列／謝文松

百利有機科技有限公司／李宏鵬

姜黃伯科技有限公司／林玉成

融盈有限公司／惠庭暄

思傑夢想有限公司／楊嘉俊

悅動健康公司／林春福

五年級古早味／宋瓊秀

能量光身心靈新能源公司／李霈君

伊登生技實業有限公司／林惠美

金斯頓國際公司／史國雲

鉅侑企業有限公司／陽慧琳

新夢國際開發股份有限公司／李朝雄

2019全球之光百業達人個人傑出達人得獎名單：

張國榮／宗教文創傑出達人獎

陳愛霖／熱心公益傑出達人獎

張家睿／萬能水電傑出達人獎

張榛庭／最佳客服傑出達人獎

謝育庭／農業報導傑出達人獎

鄭小芳／健康蔬食傑出達人獎

易淑寬／表演藝術傑出達人獎

楊嘉俊／最佳醫材傑出達人獎

朱梵光／全球口琴傑出達人獎

廖芳筠／財務管理傑出達人獎

劉柏均／南島咖啡傑出達人獎

陳俊傑／精油貼布傑出達人獎

李昌鴻／神奇魔術傑出達人獎

江文賓／媒體傳播傑出達人獎

謝文平／資訊管理傑出達人獎

吳素真／月老諮詢傑出達人獎

劉力維／公益顧問傑出達人獎

魏志宇／攝影藝術傑出達人獎

陳啓文／人際公關傑出達人獎

謝明文／台灣海澡傑出達人獎

魏宏志／攝影藝術傑出達人獎

蔡蓁薘／身心靈美學達人獎