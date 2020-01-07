傳捷報!大葉大學食生系獲金美獎、金執獎雙冠軍

文 許俊揚
大葉大學食生系參加金美獎、金執獎，獲雙冠軍。圖／大葉大學提供
大葉大學食生系參加金美獎、金執獎，獲雙冠軍。圖／大葉大學提供

大葉大學食品暨應用生物科技學系打造「製茶技術暨產品研發基地」，培育製茶、茶藝、茶道等產業人才，許文光助理教授帶領大三學生參加高雄市玉泉茶協會、高雄陶藝文創協會、中華藝能文創產業工會等團體主辦的2019金美獎、金執獎，創下雙冠軍的好成績。

大葉大學食生系助理教授許文光指出，「2019金美獎－茶文化親善大使」有來自台灣、日本、越南、馬來西亞、柬埔寨、中國等地區的佳麗參加，食生系大三生蔣晴獲得裁判團青睞，擊敗各國選手，摘下后冠。泡茶與茶席展演的「2019金執獎」，則由食生系大三生夏榮勇奪冠軍，吳夢鈴獲頒亞軍，蔣晴榮獲季軍，黃宇瑤獲得最佳儀態，莊黛茜拿下最佳台風，鄭晨僖獲最佳茶席，亮眼的成績是對大葉大學培育茶產業人才的肯定。

囊括金美獎茶文化親善大使冠軍與金執獎季軍的蔣晴，是閩南師範大學到台灣大葉大學食生系交流一年的學生。蔣晴說，金美獎的比賽方式是拿茶杯走秀，每個禮拜她都花上一整天的時間，練習走台步，張芯寧老師仔細教她表情、轉姿等細節，食生系的許文光老師、李世傑主任也教大家很多茶相關知識，收穫很多。

金執獎奪冠的夏榮說，茶藝不只是泡出茶的滋味，泡茶過程的技藝、現場茶席的陳設也環環相扣，他在閩南師範大學就學過茶道，此次在大葉大學食生系師長的指導下，進一步認識台灣茶藝。為了參加金執獎這個國際比賽，他足足練習了兩個月，很開心可以抱回冠軍。

大葉大學食生系主任李世傑表示，大葉大學以德國師徒制培育學生，不只是開設有製茶、品保、包裝行銷等課程，更在校內建置符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，作為學生上課及練習的實作場域，並積極邀請業師教學，提升學生實戰力，此次參加金美獎、金執獎賽事，就是由茶藝師張芯寧與系上老師共同指導。

文 許俊揚

工商時報

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