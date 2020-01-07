大葉大學視光學系與星歐光學簽訂合作備忘錄共同培育視光專業人才
大葉大學視光學系與星歐光學股份有限公司簽署合作備忘錄，未來星歐光學將分享教學資源給大葉大學，共同培育視光專業人才，推廣隱形眼鏡相關知識。
星歐光學處長陳奕璽指出，星歐光學創立於2004年，為大立光集團旗下專門製作隱形眼鏡的專業隱形眼鏡製造公司，生產各式拋棄式隱形眼鏡及各種特殊用途鏡片，通過國內醫療器材G.M.P優良製造。星歐光學一直以「職人精神」來設計隱形眼鏡，無論在產品品質還是時尚潮流，都有優異的成績，大葉大學秉持「德國師徒制」精神培育學生，深受各界肯定，因此特別與大葉大學視光學系合作，提供教學資源，攜手培育視光專業人才，同時教育民眾正確的隱形眼鏡驗配觀念。
大葉大學視光學系主任蔡麗雲表示，教育是百年大業，大葉大學視光學系不只重視專業知識與技術，也注重人文關懷素養與專業職業道德養成，因此吸引許多產業向學校預約未來人才，學生就業前景看好。大葉大學視光學系建置有光學實驗室、驗光實驗室、配鏡暨磨片實驗室、隱形眼鏡實驗室四大實驗室，實驗課程更是採取小班教學，提升學生專業能力。感謝星歐光學提供隱形眼鏡教學所需的資源，大葉視光師生會在教學與學習上持續努力，為社會培養優質的視光專業人才。雙方除了簽訂合作備忘錄，大學及企業廠商都肩負有社會責任，未來會持續加強產學合作，期盼能共同推廣教育，讓民眾正確認識隱形眼鏡及視力預防保健，守護全民視覺健康。