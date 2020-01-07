大同建置蘇花改交通控制工程 寫下新頁

系統整合大廠大同公司(股票代號：2371) 於民國104年標得蘇花改交通控制工程系統案，蘇花改即為施工最為困難之區域的台9線蘇花公路山區路段改善計畫，途經台灣地質條件最為複雜之山區，大同公司肩負蘇花改整條線路的網路傳輸、隧道機房及隧道安全通訊，在蘇花改全線通車的同時，該交通控制工程亦全線同步上路，為大同在智慧交通系統整合實績寫下新的里程碑，也為南來北往的旅客與歸鄉遊子建構一條安全的道路。

蘇花改沿線地勢險峻，地質複雜又多變，施工難度高，大同專案團隊不畏艱難地克服天險，於107年2月順利完成蘇澳-東澳段通車目標，獲交通部肯定。大同亦全力配合交通部公路總局對該案環境保護的要求，落實工程碳排放盤查及管理，並於108年1月獲公路總局蘇花公路改善工程處頒發「環境友善的碳管理先行者」獎牌，以表彰大同公司對低碳永續，環境保護的用心及努力。

蘇花改全案工程穿梭於蘇澳至大清水間的山岳與海岸沿線，並以8座隧道穿越沿線山嶺地區，這8座隧道合計24.5公里,其中包括由鼓音橋聯結之觀音隧道與谷風隧道，長度12.5公里，是僅次於雪山隧道的長隧道。長隧道的安全考量無比重要，大同負責蘇花改全線交控系統之傳輸及光纖監測、隧道廣播、無線電話、有線電話、不斷電、大貨車儀控…等系統，該系統的所有網路資訊即是透過大同建置的光纖網路，連線到行車管理控制中心，達到交通運行智慧化管理。智慧交通讓用路人享有更安全、安心、便利的移動性，有效提升運輸效率，減少交通事故，是改善交通運行網絡的最佳解決方案，並可強化國家競爭力。

大同以厚實的資通訊技術及實績為基礎，結合專精的電力系統解決方案，陸續參與花東鐵路電氣化、高雄輕軌及蘇花改交通控制工程案，將持續以優異的技術與經驗將機電設備網路智慧化，提升交通系統的可靠性。