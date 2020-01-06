阿里山四季茶旅 冬季古厝茶會 懷古幽情 溫心品茗

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 (以下稱阿里山管理處)於1月4日上午在太平老街竹林茶坊舉行｢2019阿里山四季茶旅-冬季古厝茶會｣開幕活動，首先由台灣竹樂團、太平國小竹樂團進行開幕竹樂展演，續由大阿里山茶旅達人進行小壺泡、蓋碗泡及聞香杯雙杯品茗展演，揭開活動序幕，雙杯品茗法始於臺灣，適合輕度發酵茶的品茗法，是臺灣壺泡文化創意發展之一，為亞太地區的華人圈、日本、韓國烏龍茶愛好者品茗方式，透過事茶儀軌，觀形、察色、聞香、嘗滋味，在色、香、味、形的情境氛圍中，細細品啜，通過心靈，體驗阿里山茶湯滋味，傳達品茗的心靈陶冶之感受，體現阿里山多元茶文化新風貌。現場更有嘉義縣文化觀光局李茂鍾副局長、嘉義縣梅山鄉公所田清標秘書、嘉義縣梅山鄉鄉民代表會吳名周代表、嘉義縣阿里山鄉民代表會汪堅雄代表、嘉義縣阿里山茶葉協會官建安會長、嘉義縣製茶業職業工會簡金山理事長、嘉義縣阿里山石棹茶文化協會林玉惠理事長、嘉義縣梅山鄉茶藝推廣協會江秝笙理事長、社團法人嘉義縣茶文化協進會莊玉端理事長、嘉義縣新住民茶藝協會魏珍群、各村村長及社區理事長的參與，為活動熱鬧開場。

延續今年阿里山四季茶旅的春、夏、秋節氣茶會特色茶席，體驗遊客佳評不斷，冬季茶會以立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒等六大節氣為主題，茶會地點特別安排在具有文學意涵、意境的太平老街古厝群及阿里山高山茶發源地龍眼林茶源古厝辦理，本次茶會特別邀請西班牙及以色列等2位國外司茶人，在太平風貌古厝茶席司茶展現茶道功夫；文創古厝茶席由在地太平國小小小泡茶師擔任司茶人及現場竹樂展演。

節氣體驗茶席由在地社區茶旅達人布展，融入在地食材研發限量的冬饗茶點，現場優選文學家張文環創作詩及在地文學創作詩，由詩人帶領遊客互動吟詠，體驗阿里山茶之旅多元風貌且深具人文與藝術氣息，並獲贈活動限量茶旅飲杯。

遊客參加茶會體驗在海拔1,000公尺以上秀麗的古厝建築中，懷古幽情溫心品茗，細細欣賞古厝古樸之美，品茗蘊含山川靈氣和大地精華的阿里山優質茶湯滋味；亦可體驗臺灣海拔最高之景觀吊橋-太平雲梯，能俯瞰嘉義風光觀賞夕陽、晚霞、雲海等自然景觀，也可將梅山36彎美景盡收眼底，還有機會觀賞到雲霧流動在山谷間有如潑墨山水畫，置身在雲霧裊繞宛若世外仙境的阿里山冬季限定景致。

阿里山管理處持續形塑阿里山茶文化體驗觀光廊道，推出小眾、精緻及深度的茶旅行程，沉醉在阿里山得天獨厚的自然地景及人文風貌所營造的茶體驗環境氛圍，享受茶藝人文，品茗阿里山不同節氣的茶湯滋味。更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。