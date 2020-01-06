「藝術x豪宅x區塊鏈」國寶級畫家楊小寧為富麗堂皇的建築風格增添年節喜慶

【新竹訊】兩岸知名畫家楊小寧與藝術交易投資數位化平台Rise的創辦人陳柏安再次攜手合作，「藝術x豪宅x區塊鏈」於新竹磐龍禮賓會館舉辦個展；「嬰戲」與「國寶古韻」新詮釋，為富麗堂皇的建築風格增添年節前的喜慶。

楊小寧師承一代國畫導師王闊海的「新漢畫」，讓具深厚水墨書畫根基的她簡直如魚得水，楊小寧近期新漢畫作品，以中華文化與民間藝術的風味及神韻，出神入化的筆墨栩栩如生駕馭整個年節童趣與富貴吉祥的水墨藝術。

宏觀大器的外觀結合當代藝術作品呈現有溫潤的型態，使建築美學結合藝文氣息濃厚的「磐龍」建案，不光是在建築物外觀與信義區貴婦百貨使用同樣的進口巴西黃金崗石，甚至將外觀雕塑新古典造型在新竹再次呈現崗石建築地標豪邸，內部公設更是聘請豪宅景觀公設御用大師──王勝正來操刀規劃，並結合建築工法「全棟制震、全棟制音」為新竹指標性的景觀宅邸。

磐龍專案經理王成豪説，對於豪宅而言，不外乎硬體建設的品質，能夠創造品味生活的條件，則非藝術莫屬，自磐龍與主辦單位富家大吉藝術實業有限公司合作，每個月以不同畫風藝術作品的展覽為期一個月，這樣的藝術與豪宅結合的活動頗受青睞。

同時具另一藝評家身份的陳柏安表示，開展當天有位收藏家，萬里遊科技股份有限公司劉建義總經理，以Rise Coin（藝術幣）藝術區塊鏈技術完成交易，再次實現加密貨幣對應資產的錨定，將藝術資產數位化，成功做為藝術交易管理的實例，「Rise art」在https://art-rise.org/平台上架構藝術品智能合約系統，將科技與藝術界的結合，與時俱進的商業模式逐漸帶動藝術投資新潮流。（圖／陳柏安提供）