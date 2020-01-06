配合鐵路地下化中路站整體開發，鄭文燦：研議國道2號增設中平交流道可行性

桃園市長鄭文燦3日前往五里集會所，出席國道二號桃園區增設匝道案會勘，鄭市長表示，針對南桃園交流道與大湳交流道間增設增設匝道一案，3年前曾有技術與都市規劃的考量，而當前初步構想為設置於桃園區國際路、中平路間，提供未來中路地區用路人上下國道使用。後續市府將配合鐵路地下化中路車站的設置，搭配中路車站周邊場站開發，就增設中平交流道的提議進行可行性研究報告，也會研議同步將中平路延伸段及國際路規劃為符合增設交流道的條件寬度，讓中平交流道的可行性提高。

鄭文燦感謝交通局與立委的努力，提及有關中平交流道的設置區位，距離南桃園交流道3.3公里、大湳交流道3.4公里，確實符合新增交流道需距離前後交流道2公里以上的基本條件，然而匝道的設計會影響都市計劃的內容，由於市府已初步規劃中路站整體開發計畫，且鐵路地下化綜合規劃報告書已送國發會審查，因此整體中平交流道設置案將配合鐵路地下化及中路站的整體開發方向進行，事先預留適當匝道空間，以利後續開發案。

鄭市長談到，市府過去也曾考量中平路延伸後，可擁有較大的腹地，設計上下匝道也較容易，因此後續會請市府交通局與都發局共同完成中平路延伸案，並根據中平交流道的設置需求，進行可行性報告研究，相信新增匝道的選擇，可讓桃園市區往來更加四通八達，也期盼交通部給予市府支持。另關於匝道設置成本事宜，也會在可行性報告中一併處理，並視交通部作業配合後續規劃工作。鄭市長也說，近年來市府與高公局合作，共規劃設置7個交流道，例如國道1號桃園交流道動線改善工程，並配合新設匝道，將蘆興南路自中正南路至南竹路段，拓寬為20米道路，預計明（110）年完工，預估可分散3成以上的車流，若未來再加上中平交流道，可進一步讓市區的市民朋友有更多進出國道的選擇。此外，市府也推動八德區延平路延伸至和平路道路新闢工程，延平路延伸段將打通至和強路，連接至大湳交流道，此工程案預計於今（109）年完工，相信可讓桃園大樹林地區的居民更加便利。

另鄭文燦亦提及，由於早期開發國際路附近的社區時，預留公園地較少，未來鐵路地下化後，原來的鐵路路廊將規劃成25米的林蔭大道，縫合都市景觀及發展，並配合埤塘興建公園，此外，關於鄰近公二公園，市府也將轉移地主的權益，解決土地問題，打造完整的公二公園；同時，市府也預計在桃園市立游泳池合約到期後，改建桃園市立游泳池，改建後的游泳池將符合國際比賽8個水道、50公尺的規格，另關於中路國民運動中心的設置地點，市府將評估公二公園或與桃園市立游泳池共構興建，讓未來中路地區有更好的生活品質，鄭市長強調中路地區的開發必須利用鐵路地下化進行翻轉，不只是設置車站，也要增加車站鄰近地區的公共設施，讓都市發展、交通連結及都市景觀變得更好，市府也會持續努力，完成整體都市樣貌的改變。