玩味花蓮 體驗慢食遊城趣

【台北訊】花蓮，擁有台灣最負盛名的國際景觀，無論是太魯閣國家公園中，巨石穿流、山壁跌宕的景象，或是沿著太平洋沿線，壯闊無比的大海景觀，每年都吸引無數海內外遊客到訪花蓮。而每個旅人，除了遊程安排，或許最重視的，便是能吃到呈現在地特色的美食或餐點。

現今的花蓮，以純粹無毒的自然環境自豪，這裡不僅有全國最發達的有機蔬菜產區，更有純淨水質飼養和培育的各種生物，黃金蜆、櫻桃鴨成為餐桌上佳餚的絕佳食材；綿長的海岸線旁，定置漁場從北到南分布，使得花蓮民眾有機會吃到最新鮮上岸的海產，更不用說常有漁民捕捉在岩石縫隙中躲藏的生猛龍蝦。

透過花蓮多元豐富的美食饗宴，包括花東海岸的鮮猛海鮮、純淨縱谷的有機大地、和諧共榮的族群文化等，選出五大花蓮特色美食類別，分別為大山─純淨縱谷的有機大地、闊海─花東海岸的生猛海鮮、原民─原汁原味的款待料理、異鄉人─多元飲食文化的展現、東大門夜市─小吃薈萃的國際觀光夜市，這五大類，除了特色介紹，更透過美食部落客推薦及網路票選，最終選出大山、闊海、原民、異鄉人，各入選10 家美食店家；東大門則入選15 攤美食攤位。歡迎遊客可以透過《花蓮好味》的介紹，循著美食的定位，發現花蓮這座城市的幸福與美好。